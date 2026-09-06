El insólito error de Comunicaciones que podría costarle una derrota

Un error durante el empate 1-1 ante Mixco pone en jaque a los Cremas.

Comunicaciones, cerca de otra derrota | X: @CremasOficial

Comunicaciones podría enfrentar una complicación adicional después del empate 1-1 frente a Mixco por la séptima jornada del Torneo Apertura 2026. El resultado, que ya había quedado marcado por las decisiones del Video Assistant Referee (FVS), ahora también es revisado por una situación relacionada con la cantidad de jugadores extranjeros y nacionales utilizados durante el encuentro.

El equipo dirigido de manera interina por Kevin García habría incumplido una de las disposiciones de la Liga Nacional de Guatemala durante algunos minutos del partido. Según especialistas en el reglamento de la competición, Comunicaciones llegó a tener seis futbolistas extranjeros y cinco nacionales en cancha, cuando la normativa establece una proporción de seis jugadores nacionales y cinco extranjeros.

La situación se habría producido después de una doble sustitución en el segundo tiempo. De confirmarse la infracción, el caso podría llegar al Órgano Disciplinario de la Liga Nacional, que será el encargado de determinar si existió una violación al reglamento y, eventualmente, qué consecuencia corresponde para el conjunto crema.

MÁS INFORMACIÓN: El FVS vuelve a ser protagonista en el empate entre Mixco y Comunicaciones

El momento en que Comunicaciones habría cometido el error

El problema apareció al minuto 71, cuando Comunicaciones realizó dos modificaciones simultáneas. Agustín Vuletich, delantero argentino, ingresó por Dewinder Bradley, mientras que Omar Duarte, atacante colombiano, reemplazó a Axel de la Cruz. Con esos movimientos, el equipo pasó a tener seis extranjeros dentro del campo.

Antes de los cambios, la formación mantenía la distribución permitida entre futbolistas nacionales y foráneos. Sin embargo, las entradas de Vuletich y Duarte alteraron esa composición, dejando a Comunicaciones con cinco jugadores guatemaltecos y seis extranjeros durante ese tramo del partido.

La situación se corrigió diez minutos después. Al 81′, Jonathan Moncada, de nacionalidad nicaragüense, abandonó el terreno de juego y Samuel Camacho ingresó en su lugar. Con ese movimiento, Comunicaciones volvió a contar con seis jugadores nacionales y cinco extranjeros, recuperando la distribución establecida.

Ahora resta conocer si Mixco decide presentar una denuncia ante el Órgano Disciplinario. El conjunto de la capital podría solicitar que se analice lo ocurrido y, si el organismo determina que hubo una infracción reglamentaria, una de las posibles consecuencias contempladas sería la pérdida administrativa del encuentro por 3-0.

El posible error llega en un momento complicado para Comunicaciones. El conjunto crema suma tres partidos consecutivos sin ganar en el Apertura 2026 y ocupa una posición fuera de la zona de clasificación. Además, el equipo atraviesa un proceso de transición tras la salida de Marco Antonio “Fantasma” Figueroa, por lo que una eventual sanción podría tener un impacto importante en su situación dentro del campeonato.

Te puede interesar