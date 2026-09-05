Gandolfi espera un América herido para clasificar a Concachampions con León

La Fiera disputará ante Las Águilas el duelo por el tercer lugar de la Leagues Cup 2026, luego de ser eliminados en semifinales

Gandolfi reconoce la peligrosidad de enfrentar al América | Imago7

León tendrá este domingo 6 de septiembre una última oportunidad para cerrar su participación en la Leagues Cup 2026 con el boleto a la Concacaf Champions Cup 2027. La Fiera enfrentará al América en el Shell Energy Stadium de Houston por el tercer lugar del torneo y Javier Gandolfi consideró que el estado emocional de Las Águilas, tras quedar eliminadas, podría ser un factor dentro de un partido que definirá al último representante mexicano para la próxima edición del torneo de Concacaf.

El técnico argentino reconoció la dificultad que representará enfrentar al conjunto azulcrema, al que colocó entre los equipos que mejor juegan en la Liga MX. Gandolfi espera un partido cerrado, pero confía en que su equipo pueda mostrar un extra para quedarse con el triunfo.

“Vamos a enfrentar un rival que, a mi entender, es uno de los que mejores juega en la Liga MX, donde tiene un juego tanto en individualidades como en objetivo. Seguramente viene herido, pero esto es un mata a mata, es un juego definitorio, donde le da la posibilidad al equipo ganador de entrar a la CONCA (Concacaf Champions Cup). Entonces, va a ser un partido muy parejo a mi entender, pero tenemos que dar ese extra en distintos puntos para quedarnos con el triunfo”, señaló.

Para Gandolfi, la parte emocional tendrá un peso importante después de las respectivas eliminaciones en semifinales. León cayó ante Toluca, mientras América quedó fuera frente a Monterrey, por lo que ambos equipos deberán recuperarse en pocos días para afrontar un encuentro que todavía tiene un premio en disputa.

“Es un paso importantísimo, más que nada el presente que está teniendo el equipo por el pasado no muy lejano. La realidad es que veníamos muy bien hasta el partido con Toluca y obviamente que en este partido el que llegue mejor emocionalmente preparado va a tener muchas chances. Ese es un factor importante porque cuando te golpea y en muy pocos días tienes la posibilidad de otra oportunidad. Creo que es un punto importante, la parte emocional va a jugar su partido. Como digo, el que llegue mejor preparado va a tener grandes posibilidades de lograr el objetivo”, explicó.

Gandolfi aclara que la molestia de Jordi Cortizo no fue por un tema al interior del equipo

Uno de los temas que rodearon al León después de la derrota ante Toluca fue la molestia expresada por Jordi Cortizo, quien dejó entrever una situación que podía estar relacionada con el interior del grupo. Sin embargo, Gandolfi aclaró que el comentario del futbolista tendría otro origen y descartó que existiera algún problema entre los integrantes de La Fiera.

“Te puedo asegurar que es todo extrafutbolístico, que no es ni tiene nada que ver con el grupo. Y qué bueno que lo preguntas porque seguramente la declaración de Jordi genera ruido, pero también está Jordi si ustedes lo quieren aclarar en algún momento, pero el que estuvo en campo creo que va a entender por dónde va Jordi, que no lo puede manifestar porque seguramente lo van a castigar”, explicó el entrenador argentino.

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Por su parte, Iván Moreno destacó la importancia del encuentro y el premio que estará en juego, pues León buscará cerrar su participación en la Leagues Cup con una clasificación internacional. El futbolista recordó que América representa un rival de jerarquía, sin importar que Las Águilas hayan quedado fuera de la pelea por el título.

“Sí, como dices, tenemos que ir a por el pase a Concachampions. Ya este nivel, digo, por más que a lo mejor ellos ya no se jueguen nada, todos los partidos van a ganar, entonces seguramente ellos también van a querer ganar, entonces hay que ir con todo porque América es un gran rival”, comentó.

Iván Moreno considera que nadie esperaba nada de León

El jugador de La Fiera también habló sobre lo que ha representado la participación del equipo en el torneo. Moreno reconoció que al inicio nadie esperaba que León llegara hasta esta instancia, por lo que ahora el plantel buscaría que una posible derrota ante América no borre lo conseguido durante la competencia.

“Sí, bueno, a ver, es importante que ahora se considere como fracaso, ¿no? A pesar de que al principio yo creo que nadie nos veía pasando, pero bueno, eso es también de lo bien que hicimos, ¿no? Llegar a esta instancia, considero que sí sería un fracaso, pero bueno, nadie pensaba que podíamos ni avanzar ni siquiera de la primera ronda. Entonces, como digo, es importante que el fracaso pueda ser este, no Concachampions, el pase y consideramos el torneo”, señaló.

Moreno también reconoció que el hecho de disputar un partido con un boleto a la Concacaf Champions Cup en juego representa una motivación adicional. El futbolista recordó que cada compromiso tiene algo en disputa y que esta vez el premio será una clasificación internacional, además de que tendrá un significado especial por sus experiencias anteriores con América.

“No, pues al final en todos los partidos se juega algo, ya sean los tres puntos, ahora nosotros nos jugamos el pase. Entonces eso es lo que jugamos, motiva, ¿no? Jugarse algo a mí en lo personal porque yo hice las experiencias en América hay algo, pero como digo, es por en sí el juego especial porque te juegas algo por el pase”, agregó.

León y América se encontrarán nuevamente con un objetivo concreto después de quedar fuera de la final de la Leagues Cup. La Fiera buscará aprovechar el momento que atraviesa su rival y convertir el duelo por el tercer lugar en el último paso hacia la Concacaf Champions Cup 2027, mientras Gandolfi y sus jugadores intentarán responder en Houston después del golpe sufrido ante Toluca.

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