Iván Barton será el árbitro de la final de la Leagues Cup entre Monterrey y Toluca

Iván Barton volverá a dirigir un partido de clubes mexicanos tras la polémica actuación en el partido de Tigres. Ahora estará en la final entre Rayados y Toluca.

Iván Bartón será el árbitro de la final | Imago 7

Iván Barton será el árbitro encargado de conducir la final de la Leagues Cup 2026 entre Rayados de Monterrey y Toluca, que se disputará este domingo en Houston y determinará al campeón de la competencia entre clubes de la Liga MX y la MLS.

La designación representa el regreso del silbante salvadoreño a un partido que involucra a representantes del fútbol mexicano dentro de esta edición del certamen. Barton ya tuvo actividad durante el torneo y una de sus actuaciones terminó con dos expulsiones para Tigres en su enfrentamiento ante Vancouver Whitecaps.

El árbitro cuenta con recorrido en torneos de Concacaf y competencias internacionales, por lo que ahora tendrá a su cargo el encuentro que cerrará la Leagues Cup. Monterrey y Toluca llegaron hasta la instancia por el título después de avanzar en las distintas etapas del torneo.

Para Barton también será un nuevo capítulo dentro de una competición en la que sus decisiones ya generaron discusión. El antecedente se produjo en el duelo de Tigres frente a Vancouver y terminó con el conjunto de la Liga MX con nueve jugadores sobre el terreno de juego.

Iván Barton expulsó a Diego Lainez y Nahuel Guzmán

Uno de los momentos que marcó aquel encuentro ocurrió durante los minutos finales. Diego Lainez reclamó una decisión del árbitro y Barton determinó mostrarle la tarjeta roja, situación que dejó a Tigres con un futbolista menos.

La tensión aumentó posteriormente cuando Nahuel Guzmán tuvo contacto con Barton mientras el guardameta buscaba que el juego se reanudara. El árbitro consideró la acción suficiente para expulsar de forma directa al portero, lo que provocó reclamos de integrantes del conjunto regiomontano.

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Barton no modificó ninguna de las dos decisiones y Tigres concluyó el compromiso con nueve hombres. Después del partido, Guzmán recibió una suspensión de tres encuentros por conducta violenta, castigo que deberá cumplir en la siguiente edición de la Leagues Cup.

Ahora, el árbitro salvadoreño volverá a encontrarse con un partido entre clubes mexicanos. Monterrey y Toluca disputarán el campeonato en Houston con Barton como responsable de aplicar el reglamento durante los 90 minutos y, en caso de ser necesario, en la definición que establezca el formato de la competencia.

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