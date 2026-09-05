Guillermo Almada da vuelta a la página y advierte de un América competitivo ante León

Las Águilas dejan atrás la eliminación en semifinales ante Rayados para enfocarse en su siguiente compromiso

Almada y América buscan superar la eliminación ante Rayados. | Imago7.

Guillermo Almada reconoció que la eliminación reciente ante Monterrey en la Leagues Cup representó un golpe para el América, pero aseguró que el plantel ya realizó el duelo correspondiente y ahora deberá concentrarse en su siguiente compromiso frente a León. Para el entrenador azulcrema, volver al triunfo será la mejor forma de dejar atrás lo ocurrido y continuar con la preparación rumbo a los objetivos principales de la temporada. A su vez, el estratega uruguayo explicó que la agenda del club obliga a administrar al plantel y aprovechar cada encuentro como parte del proceso de preparación.

“Indudablemente el grupo sintió el golpe porque teníamos otras expectativas, sobre todo por cómo se dio el encuentro. Ya hicimos el duelo. Como les dije a ellos, hay que sacarnos un poco las heridas de lo que nos sucedió en el partido e intentar ganar, que es la mejor manera de sanar esas heridas”, comentó.

“Son programaciones que hay en el club. Debemos respetarlas. Intentaremos utilizar lo mejor en cada encuentro y sacar las mejores conclusiones para la competencia que, en definitiva, nos sirve como andamiaje y preparación para lo más importante, que es el campeonato”, señaló.

El entrenador del América destacó también el trabajo de León y anticipó un encuentro con exigencia para ambos equipos. Almada considera que el conjunto esmeralda ha construido una identidad dentro del terreno de juego y cuenta con futbolistas que atraviesan un momento importante. Además, dejó claro que América afrontará el compromiso con la obligación de buscar los tres puntos, independientemente de las implicaciones que pueda tener el resultado para otros equipos.

“Tenemos una responsabilidad muy grande porque defendemos una de las instituciones más prestigiosas que hay en el mundo. Hay terceros equipos que están en disputa de la misma situación que León y nuestra responsabilidad siempre que entramos a una cancha, más por la institución que defendemos, es ganar”, explicó.

Almada explica la situación de Zendejas, Borja y Malagón

Por otra parte, Almada habló de la presencia de Alejandro Zendejas y Miguel Borja con el equipo sub 21 azulcrema hoy ante Tijuana. Ambos anotaron y su aparición con el primer equipo está cada vez más cerca.

“Tanto Zendejas como Borja, como no están inscritos, no los podíamos tener en cuenta por más que los trajimos. Decidimos que hicieran futbol con la sub 21 porque son los que teníamos más a la mano. Sumaron minutos de fútbol que creo que son importantes. A pesar de que fue una competencia menor, uno viene tomando la forma y acostumbrándose a nuestra idea futbolística, Zendejas viene de recuperarse y Malagón retoma esa competencia sobre todo en el arco que es donde se pierde más distancia y cuesta más agarrar la continuidad”, agregó.

Carlos Álvarez llega para aumentar la competencia en América

Finalmente, Almada también se refirió a Carlos Álvarez, uno de los movimientos recientes del plantel. El uruguayo aseguró que conoce las condiciones del futbolista desde su paso por el fútbol español y considera que su incorporación permitirá aumentar las alternativas dentro del equipo.

“A Carlos Alvarez lo conocemos por nuestro pasaje en el futbol español. Es un jugador con grandes condiciones, joven, que nos viene a complementar el plantel. Estábamos seguros que,en medida que se adapte a la idea de juego, va a ser un aporte muy importante a la suma del grupo y a la competencia interna. En definitiva ayudará a los compañeros a elevar su nivel y rendimiento colectivo”, terminó.

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