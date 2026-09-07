América recibe el golpe de la Leagues Cup: “Estamos quedando a deber”

América deja atrás la Leagues Cup con autocrítica y ya piensa en los clásicos ante Cruz Azul y Chivas

Brian, Henry y Kevin reconocen fallas tras quedar sin título. Imago 7

América quedó fuera de la pelea por un título internacional después de caer 1-0 ante León en el partido por el tercer lugar de la Leagues Cup 2026. Tras la eliminación, Brian Rodríguez, Kevin Álvarez y Henry Martín coincidieron en que el resultado dejó frustración dentro del plantel, aunque también señalaron aspectos que deberán corregir antes de regresar al Apertura 2026.

El conjunto azulcrema tenía como objetivo llegar a la final del torneo, pero terminó sin conseguir el objetivo. Para sus jugadores, la exigencia de América obliga a asumir la responsabilidad cuando los resultados no acompañan. “En este equipo tan grande, ser el más grande de México, si no tienes un título, esa es la exigencia que tenemos el día a día. Lo asumimos, somos responsables de no obtenerlo”, explicó Brian Rodríguez en palabras brindadas en zona mixta.

El atacante uruguayo reconoció la tristeza del vestidor después de cerrar la competencia con una derrota ante León y quedarse sin la posibilidad de disputar la final. “Triste, obviamente triste, como estaban todos mis compañeros. Triste primero por no llegar a la final y luego por no tener el tercer lugar”, expresó.

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Brian Rodríguez confirma ofertas, pero asegura que quería seguir en América

Uno de los temas que rodearon al atacante durante el mercado fue la posibilidad de una salida del club. Rodríguez reconoció que existieron propuestas, aunque negó haber expresado un deseo de abandonar la institución. “La gente ha hablado más de lo que es. Nunca me han escuchado a mí decir que me quería ir; si bien hubo ofertas, estoy muy contento de quedarme”, aseguró.

El uruguayo también habló sobre su compromiso con América y aseguró que todavía tiene objetivos pendientes dentro del club. “Siento que puedo dar mucho más al América, quiero darlo. Trabajo día a día, trabajo siempre para el equipo y espero tener mucha más alegría en este equipo”, comentó.

Rodríguez también destacó el esfuerzo del plantel durante la Leagues Cup y recordó el desgaste provocado por los traslados y la carga de partidos. “Nadie más que nosotros, el club entero, quiere una copa internacional. Creo que luchamos hasta el final y ustedes saben que dimos prioridad a esta copa. Siempre hubo rotaciones, siempre quisimos llegar a la final, no se dio así”, señaló.

Henry Martín apunta a la falta de contundencia y los ajustes pendientes

Henry Martín consideró que América mostró aspectos positivos durante el torneo, aunque aceptó que el equipo no consiguió los objetivos establecidos. Para el delantero, la derrota ante León debe servir para revisar errores y mejorar de cara a la Liga MX. “Claramente estamos quedando a deber, no alcanzamos los objetivos que nos planteamos desde un principio, pero el equipo está buscando, está intentando y creo que vamos a hacer un gran torneo en la liga”, explicó.

El capitán azulcrema señaló que la falta de contundencia y los errores defensivos fueron factores determinantes en el resultado. “No aprovechamos las oportunidades que tenemos. Es evaluar el juego, lo que no estamos haciendo, lo que dejamos de hacer, lo que nos venía funcionando. Tenemos que mejorar, ser más contundentes y los descuidos atrás tratar de hacerlos lo menos posible”, agregó.

Sobre la adaptación al sistema de Guillermo Almada, Martín consideró que el equipo continúa en proceso de ajuste y defendió la intención ofensiva que busca implementar el entrenador. “Es un cambio totalmente diferente de sistema y nos estamos acomodando a ello. Creo que venimos haciendo muy bien las cosas”, explicó.

Kevin Álvarez cuestiona el arbitraje y reconoce errores del América

Kevin Álvarez centró parte de su análisis en lo ocurrido durante la semifinal ante Monterrey, donde América quedó eliminado en una tanda de penales después del empate en tiempo reglamentario. El lateral consideró que algunas decisiones arbitrales influyeron en el desarrollo del encuentro.

“Creo que la falta de criterio de los que se encargan de eso afecta tanto personal como colectivamente y que no haya una repercusión para ellos. Ahorita nosotros estamos fuera y ellos en tres días están de nuevo”, señaló.

Sin embargo, el defensor también hizo autocrítica y reconoció que el equipo tuvo oportunidades que no logró aprovechar. “A veces, hablando ya de autocrítica, el estar ahí y no concretar las jugadas nos cuesta partidos importantes como lo fue en este caso. Toca levantar la cabeza y pensar en el siguiente”, afirmó.

América cambia el enfoque hacia los clásicos ante Cruz Azul y Chivas

Después del cierre de la Leagues Cup, el América deberá concentrarse en el Apertura 2026 con dos partidos de alta exigencia frente a Cruz Azul y Guadalajara. Henry Martín señaló que esos encuentros representan una oportunidad para responder ante la afición.

“Son dos clásicos, sabemos lo que significa, sabemos lo que nos estamos jugando y, más que cualquier cosa, es el orgullo del equipo, de nuestra afición y de nuestro ser”, indicó.

El delantero también destacó el trabajo de los jóvenes que han recibido oportunidades bajo el mando de Almada y consideró que pueden convertirse en piezas importantes para el futuro del club.

“Almada es un entrenador que le da mucha oportunidad a los jóvenes, siempre y cuando te la ganes, siempre y cuando te la merezcas. Nuestros jóvenes lo están haciendo muy bien”, concluyó.

América cerró su participación en la Leagues Cup 2026 con una eliminación que dejó cuestionamientos y autocrítica dentro del plantel. Ahora, el equipo azulcrema buscará cambiar el rumbo en la Liga MX con dos clásicos como próximos desafíos.

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