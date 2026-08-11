Miguel Herrera explota contra organización de la Leagues Cup y propone cambios para hacer más justa la competencia

El técnico mexicano propuso reducir traslados y repartir de mejor manera las sedes, además de cuestionar las decisiones arbitrales del torneo

Herrera considera que la Leagues Cup es un buen torneo | IMAGN IMAGES via Reuters

Miguel Herrera puso sobre la mesa una alternativa para mejorar el formato de la Leagues Cup y reducir una de las principales diferencias que han señalado los clubes de la Liga MX desde la creación del torneo. El entrenador mexicano considera que la competencia podría organizarse por zonas para disminuir los largos desplazamientos y conseguir que los equipos de la MLS también tengan que viajar, en lugar de disputar buena parte de sus encuentros como locales.

En entrevista exclusiva con TUDN, Herrera reconoció que la competencia tiene aspectos positivos y una propuesta atractiva, aunque considera que todavía existen detalles que pueden ajustarse. Para el estratega, uno de los principales puntos pasa por la logística que afrontan los conjuntos mexicanos cuando tienen que trasladarse continuamente por diferentes ciudades de Estados Unidos.

“Si dejas de viajar por tantos lugares, si se juega por zonas, al norte de EUA; por ejemplo, vamos a jugar cuatro equipos mexicanos en Dallas, Houston o Miami, y ahí se va a jugar en seis o siete sedes. Y los mismos equipos de la MLS, basándose en los primeros lugares de sus tablas, los seis equipos en los primeros lugares se jueguen en su casa y todos los demás viajemos a esas zonas y ahí se jueguen todos los partidos y no estemos brincando de un lugar a otro. Creo que sí se podrían mejorar algunos aspectos, el torneo es bueno, la idea también, hay cosas buenas y otras cosas por mejorar”, explicó Herrera al plantear una posible modificación para futuras ediciones.

La propuesta estaría encaminada a concentrar los partidos en determinadas regiones y evitar que los equipos mexicanos tengan que recorrer grandes distancias entre un compromiso y otro. La intención sería generar condiciones más equilibradas entre Liga MX y MLS, con desplazamientos para ambas partes y sin que la localía recaiga constantemente del lado de los clubes estadounidenses.

Miguel Herrera reconoce aspectos positivos de la Leagues Cup

Pese a sus observaciones, Herrera dejó claro que no considera que todo alrededor de la competencia sea negativo. “Creo que sí se podrían mejorar aspectos, el torneo es bueno, la idea también, hay cosas buenas y mejorar cosas”, señaló el técnico, quien considera que algunos ajustes podrían fortalecer el certamen y hacerlo más competitivo para todos los participantes.

El entrenador también destacó la exigencia que representa el torneo por la calidad de los planteles participantes. Explicó que un resultado positivo desde el primer encuentro puede cambiar rápidamente las expectativas de un equipo y generar ilusión por avanzar dentro de una competencia que reúne a clubes de los dos principales campeonatos de Norteamérica.

“La verdad es que hay que ver los planteles, hay seis equipos con exigencia por las plantillas que tienen. Nosotros vamos al primer partido apostando mucho, si se te da el primer resultado pues te ilusionas, pero la realidad es que los arbitrajes no han sido buenos, han sido tendenciosos”, agregó Herrera al referirse a la manera en que los clubes afrontan una Leagues Cup en la que cada resultado adquiere mayor importancia por el formato de competencia.

Herrera también cuestiona los arbitrajes

El aspecto logístico no fue la única situación señalada por el entrenador mexicano. Herrera también mostró su inconformidad con algunas decisiones arbitrales y aseguró que, desde su perspectiva, el trabajo de los silbantes no ha estado a la altura y algunas marcaciones han terminado perjudicando el desarrollo de los encuentros.

“La realidad es que los arbitrajes no han sido buenos, han sido tendenciosos. Siempre he dicho que se marca y revisa en el VAR como se tiene”, expresó Herrera. Para el técnico, la utilización correcta de la tecnología debe servir para reducir los errores y garantizar que las decisiones importantes sean tomadas bajo los mismos criterios.

Así, Miguel Herrera plantea que el siguiente paso de la Leagues Cup debe ser encontrar un mayor equilibrio entre sus participantes. Una organización por zonas, menos viajes, desplazamientos también para los clubes de la MLS y mejores actuaciones arbitrales forman parte de las modificaciones que, desde su perspectiva, podrían ayudar a que el torneo mantenga sus aspectos positivos y al mismo tiempo sea más justo para todos.

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