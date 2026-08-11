Juárez se juega el pase en Leagues Cup: “Nos rompemos la madre preparando cada partido”

El FC Juárez llega a la última jornada de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026 con posibilidades de clasificar tras dos victorias consecutivas

Bravos llegan encendidos al duelo decisivo de Leagues Cup. Imago 7

El FC Juárez llegará a la última jornada de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026 con posibilidades de avanzar y con el ánimo reforzado después de sumar dos victorias consecutivas. Antes del duelo de este martes frente a Real Salt Lake, Salvador Valero, técnico interino, y el delantero Óscar Estupiñán coincidieron en que el equipo debe mantener la misma intensidad y concentración que mostró en sus últimos compromisos.

Estupiñán reconoció que el buen momento colectivo también le ha permitido recuperar confianza en lo individual. El delantero colombiano valoró los minutos, los goles y la respuesta del grupo, además de enviar un mensaje de tranquilidad sobre su familia tras el fuertes sismo registrado este lunes en Colombia.

“Gracias a Dios mi familia está bien, tengo a personas afectadas, pero en general todo bien. Referente al tema deportivo, con mucha confianza. Son goles que al delantero le dan confianza; obviamente con los partidos me siento con más ritmo de juego y estas dos victorias me han ayudado no solo a mí, sino al equipo a estar mejor, más unidos”, señaló en conferencia de prensa.

El atacante también destacó el impacto positivo que ha tenido Salvador Valero desde su llegada al banquillo. “El envión anímico del profe ahora nos ha venido muy bien y esperamos cerrar muy bien el día de mañana”, añadió.

Estupiñán apunta a la efectividad como clave ante Real Salt Lake

El delantero explicó que la lectura del rival será importante, pero también la capacidad para aprovechar los espacios que pueda conceder Real Salt Lake. “Vamos a darle continuidad a estos dos partidos que hemos hecho. Vamos a estar enfocados, comprometidos; ha sido importante estar juntos, aprovechar los espacios que nos brinden”, comentó.

Estupiñán anticipó un partido exigente por la calidad del conjunto estadounidense y por la condición de visitante, aunque considera que el trabajo previo puede darle herramientas a los Bravos. “Sabemos que es muy buen equipo, que juega bien a la pelota, estamos de visitantes y es aprovechar estos espacios para trabajar en temas de videoanálisis, ser efectivos como lo hemos hecho. Eso será la clave para sacar los tres puntos”, explicó.

Salvador Valero quiere construir una identidad en Juárez

Más allá de la clasificación, Valero puso el foco en el proceso colectivo. Para el técnico, el crecimiento del equipo pasa por repetir comportamientos, automatizar conceptos y consolidar una forma reconocible de competir. “Lo primero es consolidar hábitos, comportamientos, repetir comportamientos en la cancha, repetir tácticas, planes de partido. Eso ayuda a generar identidad”, afirmó.

El estratega explicó que los dos encuentros anteriores presentaron escenarios distintos. Frente a Minnesota, Juárez tuvo más control del balón y ataques más prolongados, mientras que ante Vancouver enfrentó a un rival con una presión mucho más agresiva. “Los dos partidos que jugamos fueron muy diferentes. En Minnesota tuvimos un poco más de balón con ataques más estables. En Vancouver hay un dato importante que es cuántos pases te permiten por posesión; Vancouver es el número uno en la MLS”, señaló.

Valero considera que el duelo ante Real Salt Lake podría parecerse más al partido contra Minnesota. El cuerpo técnico incluso tuvo la oportunidad de observar directamente al conjunto estadounidense frente al Atlante, situación que ayudó a perfilar mejor el plan de juego. “Será un partido más parecido al de Minnesota. Tuvimos la oportunidad de verlos en directo contra Atlante, nos dio una visión del tipo de partido, de afición y cancha. Estamos preparados para hacer un buen partido”, aseguró.

Cada partido es una final

El técnico rechazó establecer jerarquías entre rivales o partidos. Aunque Juárez se juega la clasificación, Valero sostuvo que la preparación debe mantener el mismo nivel de exigencia sin importar el escenario. “Yo no distingo equipos grandes de chicos, ni con nombre o sin nombre, no seleccionamos rivales. Para nosotros cada partido es una final”, declaró.

El entrenador insistió en que el foco debe permanecer en el proceso y en la ejecución del plan de juego. “Nos rompemos la madre preparando el plan de juego, los entrenamientos, enfocados en el proceso. No me gusta hablar de si un partido es más importante que otro; para mí todos son iguales”, comentó.

Juárez llegará así a su último compromiso de la fase con una doble misión: pelear por el boleto a la siguiente ronda y seguir fortaleciendo la identidad que Valero quiere instalar. Para Estupiñán, la efectividad volverá a ser determinante; para el técnico, la clave estará en competir con la misma seriedad y entrega que si se tratara de una final.

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