Vancouver llega a Monterrey sin Thomas Müller para enfrentar a Tigres

El conjunto canadiense aterrizó en Nuevo León con bajas importantes y sin margen en la Leagues Cup 2026, mientras los felinos afrontan una noche decisiva ante su afición

Thomas Müller no viaja a Monterrey. IMAGN IMAGES via Reuters Connect

El Vancouver Whitecaps aterrizó en Monterrey para afrontar su último compromiso de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026 frente a los Tigres de la UANL este martes en el Estadio Universitario de Nuevo León, aunque lo hizo sin una de sus principales figuras. Thomas Müller no formó parte de la delegación que viajó a México, por lo que el conjunto canadiense tendrá que encarar el duelo sin el atacante alemán.

El plantel arribó este lunes por la noche a territorio regiomontano y posteriormente se trasladó a su hotel de concentración. Entre los jugadores que sí realizaron el viaje aparecen nombres como Ryan Gauld y Brian White, dos de las principales alternativas ofensivas del equipo dirigido por Jesper Sorensen.

Thomas Müller se pierde la visita al Volcán

La ausencia de Müller representa una baja importante para los Whitecaps, que además llegarán al encuentro sin posibilidades de avanzar a la siguiente fase. El alemán había registrado cinco goles en 14 partidos de la temporada de la MLS y se había consolidado como una pieza relevante dentro del funcionamiento ofensivo del club.

🇨🇦⚽️Vancouver Whitecaps llega a Monterrey para enfrentarse a Tigres en la última jornada de Leagues Cup con la ausencia de Thomas Muller y eliminados de la competencia❌ pic.twitter.com/nLrKz2cL2d — El Rincón de Maquiavelo (@rdmaquiavelo) August 11, 2026

La posible presencia del campeón del mundo había generado expectativa entre los aficionados regiomontanos. Algunos seguidores incluso acudieron a recibir al Vancouver a su llegada, pero el exjugador del Bayern Munich no apareció entre los futbolistas que descendieron de la expedición.

Vancouver llegará al cierre de la primera fase después de perder sus dos compromisos anteriores. Primero cayó 1-0 frente al Atlante y posteriormente fue superado 3-1 por FC Juárez, resultados que lo dejaron sin puntos y sin opciones matemáticas de continuar en la competencia.

El panorama de Tigres es distinto. El conjunto regiomontano todavía pelea por un lugar en la siguiente ronda y afrontará el partido con la obligación de conseguir un resultado que mantenga vivas sus aspiraciones dentro del torneo.

¿A qué hora juega Tigres vs Vancouver y dónde ver la Leagues Cup 2026 en México?

El partido entre Tigres y Vancouver Whitecaps se disputará este martes 11 de agosto a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Universitario. Los felinos llegan a la tercera jornada con cuatro puntos y todavía tienen posibilidades de avanzar a la siguiente fase, mientras Vancouver está eliminado después de perder sus dos primeros encuentros.

En México, el encuentro podrá seguirse por Imagen Televisión y Apple TV, de acuerdo con la programación publicada para la jornada 3 de la Leagues Cup 2026.

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