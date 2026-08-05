Miguel Herrera presume la entrega del Atlante tras vencer a Vancouver

Destacó la solidez defensiva del equipo y elogió el desempeño de Jhojan Julio, quien anotó el único tanto; aunque subrayó la necesidad de seguir corrigiendo detalles técnicos

Miguel Herrera destacó el valor que representa para Atlante haber iniciado la Leagues Cup 2026 con una victoria sobre Vancouver Whitecaps, uno de los equipos que pelea en la parte alta de la Conferencia Oeste. El técnico consideró que el resultado puede fortalecer la confianza de un plantel que volvió recientemente a la Liga MX y que ahora busca competir también en el torneo binacional.

“El trabajar contra un equipo que viene siendo líder en su conferencia, lo habíamos hablado, un equipo fuerte, difícil, con llegadas en los dos arcos”, explicó Herrera. El entrenador reconoció que Vancouver tuvo opciones para empatar, pero también señaló que Atlante generó oportunidades para ampliar la diferencia antes del cierre.

El técnico resaltó la forma en la que sus jugadores sostuvieron el resultado después del gol de Jhojan Julio. “Hicimos nuestro gol y nos vimos sólidos para defenderlo. De repente sufrimos de más, pero el equipo se ve bien. Me da gusto cómo los muchachos están entregando”, afirmó tras el triunfo conseguido en el BC Place.

Herrera también habló sobre la manera en la que intenta transmitir su carácter desde la zona técnica. “Yo creo que se ve. Los muchachos se matan en la cancha y yo grito y brinco, y ellos también en la cancha no paran de luchar, no paran de hacer esfuerzo, de trabajar. La verdad es que el equipo hace muy bien las cosas y trato de transmitirles esa pasión, esa entrega. Me parece que están asimilándolo muy bien”

El técnico dedicó parte de su análisis a Jhojan Julio, autor del gol. “Julio es un jugador muy importante, ha venido haciendo los goles que el equipo necesita, nos da la confianza. Es un tipo que aguanta muy bien la pelota, tiene experiencia y le da soporte a este equipo”, señaló.

También explicó que decidió retirarlo por el desgaste acumulado entre el partido ante Cruz Azul y el debut en Leagues Cup. “Hoy lo sacamos porque el sábado hizo un gran partido, hoy vuelve a correr, ha venido haciendo un desgaste enorme. Llegó un momento en que también había que darle descanso, ya empezaba a pararse y el partido no estaba para regalar nada”, detalló.

Sobre Óscar Jiménez, el entrenador recordó que pidió su contratación desde que apareció como opción. “Desde que nos pusieron en la mesa poder traer a Óscar no lo dudé. Lo conozco bien, trabajó mucho tiempo conmigo en América y está respondiendo como lo esperábamos. Óscar sigue demostrando un gran nivel. Es un arquero solvente, sólido, sobrio, trabaja muy bien, es un buen tipo y con la experiencia que tiene me ayuda”, afirmó.

Por otra parte, Herrera evitó utilizar el triunfo como argumento para colocar a la Liga MX por encima de la MLS. “No creo eso. La MLS es muy fuerte. La gente que dice que no está equivocada. Es una liga fuerte, es una liga sólida”, expresó. Añadió que las condiciones de la Leagues Cup no permiten realizar una comparación completa porque los partidos se disputan en territorio estadounidense.

“Ellos no compiten contra nosotros, ellos están compitiendo contra los europeos. Nosotros estamos tratando de alcanzar ese nivel de competir contra otras ligas, no voltear a ver Estados Unidos o Estados Unidos a México para ver quién es mejor”, explicó. Para Herrera, ambas competiciones deben continuar su desarrollo con la referencia puesta en los torneos europeos.

Finalmente, pese a la victoria, el entrenador insistió en que Atlante todavía debe corregir varios puntos. “Los triunfos a veces esconden muchas cosas, pero nosotros somos muy críticos de lo que hacemos. Trabajamos mucho en la parte del video con los muchachos y tratamos de corregir muchas cosas”.

“Nos vamos con el esfuerzo, la entrega y la determinación. Con esa felicidad sí me voy. Sacamos tres puntos, nos alcanzó para ganar, pero terminamos sufriendo mucho”, concluyó.

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