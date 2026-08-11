¡Refuerzos de lujo! Tres campeones sub 20 se integran a las Chivas

Hugo Camberos, Samir Inda y Santiago Sandoval se reincorporan al equipo tras el torneo de Concacaf y podrán ser elegibles para el duelo ante Seattle en la Leagues Cup

El Balón de Oro y Bota de Oro de la Concacaf engrosará las filas del Rebaño |Imago7

Chivas recibió tres incorporaciones antes de su último compromiso en la Leagues Cup 2026. Samir Inda, Santiago Sandoval y Hugo Camberos viajaron este lunes a Seattle para reunirse con el plantel rojiblanco después de concluir su participación con la selección mexicana sub 20 en el Premundial de Concacaf.

Los tres futbolistas llegan después de formar parte del equipo que conquistó el campeonato regional. México derrotó 2-0 a Estados Unidos en la final y cerró el torneo con el título, además de asegurar previamente su clasificación al Mundial sub 20 y a los Juegos Olímpicos.

Dentro del grupo rojiblanco, Hugo Camberos fue uno de los nombres que más peso tuvo durante la competencia. El atacante terminó como máximo goleador del Premundial y además fue reconocido como el mejor jugador del torneo, condición con la que ahora regresa al entorno de Chivas.

Santiago Sandoval también tuvo participación dentro del camino mexicano hacia el campeonato y ahora vuelve a quedar disponible para el cuerpo técnico del Guadalajara. Samir Inda completa el grupo de futbolistas que se reincorporan después de varias semanas fuera del trabajo cotidiano del primer equipo.

La presencia de los tres abre la posibilidad de que sean considerados para el partido contra Seattle Sounders, último compromiso de Chivas en la Fase Uno de la Leagues Cup. El cuerpo técnico deberá evaluar su estado físico después de la carga acumulada con la selección antes de definir si alguno puede tener minutos.

El regreso ocurre en un momento en el que Guadalajara necesita cerrar su participación internacional antes de volver a concentrarse en el Apertura 2026. El duelo contra Seattle marcará el final de esta etapa y servirá también para reintegrar a jugadores que estuvieron fuera por actividad con México.

Después del compromiso en Leagues Cup, Chivas tendrá que cambiar nuevamente de enfoque para preparar el partido del domingo ante Santos Laguna, correspondiente a la jornada 4 de la Liga MX. Inda, Sandoval y Camberos podrían convertirse en opciones para esa siguiente fase del calendario rojiblanco.

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