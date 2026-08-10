La Casa de los Famosos México 2026: ¿Quién ganará la prueba de líder hoy 10 de agosto?

Los habitantes vuelven a competir por el liderato, la inmunidad y la suite tras la segunda eliminación de La Casa de los Famosos México

¿Quien será el nuevo líder de La Casa de los Famosos? | @LaCasaFamososMx

La Casa de los Famosos México 2026 comienza una nueva semana este lunes 10 de agosto con una de las competencias que puede modificar el rumbo del juego: la prueba de líder. Los habitantes volverán a enfrentarse por la inmunidad y los beneficios que acompañan al liderato.

La competencia llega después de la segunda gala de eliminación, en la que Ximena Herrera fue elegida por el público para abandonar la casa principal. Ernesto Laguardia, Memo Schutz y Masad Altamimi consiguieron permanecer una semana más, mientras Gema Garoa había salido previamente de la placa gracias a la salvación.

Sin embargo, la salida de Ximena todavía no es definitiva. La actriz fue enviada a El Exilio junto a Mariana Ochoa, primera eliminada de la temporada, y una de las dos tendrá la oportunidad de regresar a la competencia. Mientras se define su futuro, los habitantes que permanecen dentro de la casa buscarán este lunes quedarse con el liderato de la tercera semana.

¿Cuándo y a qué hora es la prueba de líder de hoy 10 de agosto en La Casa de los Famosos 2026?

La prueba de líder se realizará hoy lunes 10 de agosto de 2026 como parte de la gala de inicio de semana. La transmisión por Canal 5 comienza a las 22:00 horas, tiempo del centro de México, aunque la actividad dentro de la casa puede comenzar antes y seguirse mediante la señal de ViX.

Todos los habitantes que continúan en competencia tienen la oportunidad de buscar el liderato. Dependiendo de la dinámica elegida por la producción, la prueba puede dividirse en diferentes rondas y evaluar resistencia, agilidad, concentración, equilibrio o trabajo en equipo hasta definir al ganador.

Quien termine con la victoria obtendrá inmunidad durante la semana, por lo que no podrá ser nominado, además del acceso a la suite del líder. El resultado también tendrá impacto rumbo a la siguiente eliminación debido a las dinámicas relacionadas con el poder de salvación.

El nombre del ganador se conocerá durante las actividades de este lunes y no existe todavía un vencedor confirmado para la prueba del 10 de agosto.

¿Quiénes ya están nominados en La Casa de los Famosos México 2026?

Por ahora no existen nominados para la tercera semana. La nueva placa comenzará a definirse durante la gala de nominación del miércoles 12 de agosto, después de que este lunes se conozca al nuevo líder.

La segunda nominación dejó originalmente en riesgo a Ximena Herrera, Masad Altamimi, Memo Schutz, Ernesto Laguardia y Gema Garoa. Ximena encabezó la placa con 18 puntos, seguida por Masad con 11 y Memo con nueve, mientras Ernesto y Gema recibieron ocho cada uno.

La lista cambió antes de la eliminación. Moisés Peñaloza ganó el duelo de salvación y decidió sacar a Gema Garoa de la placa, por lo que Ximena, Masad, Memo y Ernesto quedaron en manos del público.

Finalmente, durante la gala del domingo 9 de agosto, Ximena Herrera fue anunciada como la segunda eliminada, mientras Ernesto Laguardia, Memo Schutz y Masad Altamimi regresaron con sus compañeros. Sin embargo, Ximena fue enviada a El Exilio y todavía tiene una posibilidad de volver al reality.

La Casa de los Famosos México 2026: ¿Dónde y a qué hora ver en vivo las galas, nominaciones y pruebas?

Las galas de La Casa de los Famosos México 2026 se transmiten de lunes a viernes a las 22:00 horas, tiempo del centro de México, por Canal 5. Los miércoles están destinados a la nominación, mientras que durante el resto de la semana se desarrollan pruebas y dinámicas que pueden modificar la placa antes de la eliminación.

Odalys Ramírez y Diego de Erice están al frente de las galas de lunes, martes, jueves y viernes, mientras Galilea Montijo encabeza la gala de nominación de los miércoles.

La eliminación se celebra los domingos a partir de las 20:30 horas por Las Estrellas, con Galilea Montijo como conductora. Además, ViX permite seguir el contenido del reality, incluidas las transmisiones relacionadas con la vida de los habitantes dentro de la casa.

Te puede interesar