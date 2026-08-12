Camp Rock 3: Demi Lovato y los Jonas Brothers se reúnen, 16 años después: ¿Cuándo se estrena?

La película presentará a una nueva generación de personajes mientras los Jonas Brothers y Demi Lovato regresan como productores y actores

Camp Rock 3, vuelven los Jonas Brothers. | @disneyplus

Camp Rock regresará 16 años después de su segunda película con una historia que retomará el universo del campamento musical y abrirá espacio para una nueva generación de personajes. La tercera entrega llegará en agosto de 2026 con los Jonas Brothers nuevamente como Connect 3 y con Demi Lovato vinculada al proyecto.

La franquicia comenzó en 2008 con la historia de Mitchie Torres, interpretada por Lovato, una joven que llega a Camp Rock y termina relacionada con Shane Gray, personaje de Joe Jonas. La segunda película se estrenó en 2010 y presentó el enfrentamiento del campamento con Camp Star. Ahora, la trama partirá de una nueva competencia vinculada con la gira de reunión de Connect 3.

¿De qué trata la historia de Camp Rock y qué novedades habrá en la tercera parte?

En la primera película, Mitchie llega al campamento con la intención de desarrollar su carrera musical, pero oculta aspectos de su vida para integrarse con otros participantes. Al mismo tiempo, Shane Gray escucha su voz sin conocer su identidad y comienza a buscar a la persona que está detrás de ella.

Camp Rock 2: The Final Jam trasladó el conflicto hacia la competencia con Camp Star, un campamento que buscaba atraer a participantes y profesores de Camp Rock. La historia terminó con una batalla musical entre ambas instituciones y mantuvo como eje la relación entre Mitchie, Shane y el resto de los integrantes.

Every Camp Rock kid, everywhere, just felt something. It's almost time, Camp Rock 3 streams on Disney+ August 14. pic.twitter.com/ePcGBUHxdI — Disney+ (@DisneyPlus) August 11, 2026

En Camp Rock 3, Connect 3 pierde al acto que debía abrir su gira de reunión y decide regresar al campamento para encontrar un reemplazo. Los participantes competirán por conseguir ese lugar, mientras la historia desarrollará conflictos entre amistades, alianzas y relaciones dentro del grupo.

La producción contará con personajes encabezados por Liamani Segura como Sage y Malachi Barton como Fletch. También participarán Lumi Pollack, Sherry Cola, Hudson Stone, Casey Trotter, Brooklynn Pitts y Ava Jean.

¿Demi Lovato y los Jonas Brothers saldrán en Camp Rock 3?

Los Jonas Brothers sí tendrán presencia dentro de la película. Joe, Nick y Kevin Jonas retomarán sus papeles como Shane, Nate y Jason Gray, integrantes de Connect 3, y además participarán como productores ejecutivos.

Demi Lovato también forma parte del proyecto como productora ejecutiva y tendrá una participación como Mitchie Torres. Su aparición será menor que la de los Jonas Brothers, ya que la nueva historia estará enfocada principalmente en los personajes que llegan al campamento.

El regreso también representa un reencuentro entre Lovato y los hermanos Jonas después de los años transcurridos desde las primeras películas. Ambos volvieron a compartir escenario durante la gira de los Jonas Brothers, donde interpretaron canciones relacionadas con Camp Rock antes del estreno de esta nueva entrega.

¿Cuándo se estrena la nueva película y qué día llegará a Disney+?

Camp Rock 3 se estrenará el jueves 13 de agosto de 2026 en Disney Channel. Un día después, el viernes 14 de agosto, quedará disponible en Disney+ para los suscriptores de la plataforma. La película llegará así 16 años después de Camp Rock 2 y buscará conectar la historia de Connect 3 con los nuevos participantes del campamento, manteniendo la música y la competencia como parte del desarrollo de la trama.

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