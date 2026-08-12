Nuevo fracaso de Pumas pone en la mira la gestión de Antonio Sancho

El equipo había generado expectativas tras llegar a la final del Clausura 2026, pero el cambio de técnico, dudas alrededor de los refuerzos y resultados internacionales frenaron esa percepción

Los Pumas de la UNAM dieron por finalizada su participación en la Leagues Cup 2026 tras sufrir otra derrota, ahora por 3-2 en tanda de penales ante Columbus Crew, después de un empate 1-1 en tiempo regular. El resultado ya levanta ámpula entre la afición universitaria, que observa cómo el proyecto encabezado por Antonio Sancho comienza a perder rumbo.

El directivo llegó a la institución auriazul a finales de 2025 con la expectativa de terminar con los años de resultados adversos en el Pedregal. “No cabe la menor duda de que daré lo máximo para conseguir lo que todos queremos: que Pumas gane, que los aficionados se sientan orgullosos de su equipo y que podamos conseguir títulos, tanto en varonil como en femenil”, manifestó durante su presentación.

Su llegada, acompañada por la presencia de Efraín Juárez en la dirección técnica y de una figura como Keylor Navas en el campo, llenó de ilusión a los aficionados. Se esperaba que el equipo despertara de su letargo, recuperara el peso de su cantera y pudiera competir nuevamente por los primeros puestos. Seis meses después, parecía que la fórmula comenzaba a dar frutos.

Para el Clausura 2026, los felinos sorprendieron al quedarse con el liderato de la fase regular con 36 puntos. Eliminaron al América en los cuartos de final y al Pachuca en las semifinales, lo que les permitió disputar en casa la vuelta de la final. Sin embargo, un marcador global de 2-1 ante Cruz Azul terminó por dejarlos con el subcampeonato.

Los Pumas son los actuales subcampeones de la Liga MX | Imago7

A pesar de la caída, la ilusión se había renovado entre el entorno universitario. La afición parecía conforme con lo conseguido después de varios semestres de resultados adversos y esperaba un semestre todavía mejor si se daba continuidad al proyecto. Sin embargo, Juárez tenía otros planes.

Pocos días después de la final, el técnico dio por concluida su etapa al frente de los felinos para iniciar un nuevo proyecto en el fútbol del Viejo Continente. La situación obligó a la directiva a buscar un nuevo entrenador y Esteban Solari fue el elegido. Su reciente paso por Pachuca y su conocimiento de Cantera parecían darle argumentos para asumir el cargo.

La decisión, sin embargo, no terminó de calmar a los aficionados, quienes recibieron con desdén incorporaciones como las de Sebastián Córdova y Cristian Calderón, jugadores que, a consideración de un sector de la afición, no atravesaban su mejor momento. A ello se sumó su pasado con el América, uno de los principales rivales de los universitarios.

Con ese contexto, Pumas encaró el arranque del Apertura 2026 y, después de tres jornadas, consiguió dos victorias y una derrota, números que lo mantienen en zona de clasificación, aunque todavía con buena parte del campeonato por disputar.

La afición auriazul también mantenía la esperanza de que su equipo mostrara otra cara en la Leagues Cup. En cambio, Pumas fue goleado 3-0 por Charlotte FC, perdió 2-0 ante FC Cincinnati y terminó cayendo en penales contra Columbus Crew después de igualar 1-1.

Números de Esteban Solari al mando de Pumas

Liga MX

Pumas 0-3 Pachuca | Jornada 1

FC Juárez 1-5 Pumas | Jornada 3

Leagues Cup

Charlotte FC 3-0 Pumas | Jornada 1

FC Cincinnati 2-0 Pumas | Jornada 2

Columbus Crew 1-1 Pumas (3-2 en penales) | Jornada 3

Total: 1 victorias | 1 empate | 3 derrotas | 7 goles a favor | 11 goles en contra

Si bien existe cierto recelo hacia la participación de los clubes de la Liga MX en el torneo binacional, la afición esperaba que el proyecto encabezado por Solari y Sancho mostrara avances. Por el contrario, los resultados quedaron por debajo de las expectativas. A ello se suma la lesión de Sebastián Córdova, quien estará fuera de actividad durante varios meses, situación que añade presión a la reciente gestión universitaria.

Pumas cambiará de inmediato el enfoque para intentar mantenerse en la parte alta de la tabla general del Apertura 2026. Este fin de semana recibirá a los Gallos de Querétaro, aunque tanto el trabajo del cuerpo técnico como las decisiones de la directiva permanecerán bajo la lupa conforme avance el semestre.

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