Leagues Cup 2026: así llegan la Liga MX y la MLS a la jornada 3; se define la clasificación a los cuartos de final

La Leagues Cup inicia su tercera jornada con la MLS liderando el desempeño competitivo sobre la Liga MX; equipos como América, Cruz Azul, León y Juárez buscan asegurar su avance directo a cuartos de final

La Leagues Cup 2026 entra en su tercera jornada con una brecha marcada entre la MLS y la Liga MX. Después de dos fechas, los clubes estadounidenses acumulan más triunfos, tienen más equipos con seis puntos y llegan al cierre de la Fase Uno con mayor presencia en la zona de clasificación. Del lado mexicano, América, FC Juárez, Cruz Azul y León controlan su destino, mientras Tigres, Toluca, Monterrey y Atlante todavía pueden meterse entre los cuatro mejores. Para el resto, el último partido será únicamente la oportunidad de despedirse con un resultado que cambie la imagen mostrada durante el torneo.

Por su parte, en la MLS, Austin FC, Charlotte FC, Chicago Fire, FC Cincinnati, Columbus Crew y FC Dallas alcanzaron seis puntos, mientras LAFC tiene cinco y Real Salt Lake cuatro. Nashville, Portland, Inter Miami, Philadelphia Union, New York City FC, Seattle Sounders, Orlando City y San Diego FC suman tres y todavía pueden pelear por la clasificación. Minnesota United, con un punto y Vancouver Whitecaps, sin unidades, son los únicos que se han despedido del torneo.

Bajo este escenario, los equipos de la liga mexicana y de la liga estadounidense se enfrentan en la última fecha de la fase regular, esperando hacerse del resultado deseado para poder acceder a la fase de los cuartos de final de la Leagues Cup 2026. En Claro Sports te presentamos cada escenario.

Martes 11 de agosto: Tigres, Juárez y Atlante buscan mantenerse en carrera

Jhojan Julio, autor del único tanto del encuentro | Reuters

La jornada comenzará con Columbus Crew ante Pumas y Charlotte FC frente a Pachuca, ambos a las 17:30 horas por Apple TV. Los dos clubes mexicanos llegan sin puntos y necesitan cerrar su participación con una victoria, mientras Columbus y Charlotte cuentan con seis unidades y pueden asegurar su lugar entre los cuatro mejores de la MLS, en caso de obtener el triunfo.

A las 18:00 horas, FC Cincinnati enfrentará al Atlas, otro duelo con realidades opuestas. Cincinnati tiene seis puntos y Atlas ninguno. Media hora después, Minnesota United recibirá al Atlante, que suma tres unidades y necesita ganar para conservar opciones de clasificación. Los Potros comenzaron con triunfo ante Vancouver, pero recibieron cuatro goles de Real Salt Lake en su segundo encuentro.

FC Juárez tendrá una oportunidad de completar una Fase Uno de nueve puntos cuando visite a Real Salt Lake a las 19:30 horas. Los Bravos derrotaron a Minnesota y Vancouver y llegan como uno de los cuatro clubes mexicanos con paso perfecto. El cierre del día será a las 20:00 horas con Tigres ante Vancouver Whitecaps, partido que podrá seguirse por Imagen Televisión y Apple TV. Los regiomontanos tienen cuatro puntos y dependen de una victoria para presionar a los cuatro primeros lugares.

Miércoles 12 de agosto: León, Monterrey y Toluca juegan por la clasificación

Rayados volvió a pegarle al Inter Miami | Reuters

Atlético de San Luis abrirá la actividad del miércoles ante Orlando City a las 17:30 horas. El conjunto potosino perdió sus dos partidos y ya no tiene margen para colocarse entre los primeros lugares, por lo que buscará evitar una tercera derrota. A la misma hora, León enfrentará al Inter Miami con seis puntos y la posibilidad de cerrar la primera fase en zona de clasificación. Los melenudos deberán de aprovechar ahora que Lionel Messi no se encuentra con el equipo.

Monterrey se medirá con Nashville SC a las 18:00 horas. Los Rayados tienen tres unidades después de reaccionar contra Inter Miami y necesitan sumar para mantenerse en la pelea. Dos horas más tarde, Toluca recibirá al FC Dallas, otro de los clubes de la MLS con seis puntos. Los Diablos tienen tres unidades y no pueden permitirse una nueva derrota, si es que quieren mantener la esperanza de avanzar.

Puebla visitará al San Diego FC a las 20:15 horas después de perder sus primeros dos encuentros y recibir ocho goles. Querétaro enfrentará a LAFC a las 20:30, también sin puntos, mientras Chivas jugará a la misma hora ante Seattle Sounders. El Guadalajara tiene una unidad y llega golpeado tras caer frente al FC Dallas, por lo que su último partido tendrá más valor como cierre del torneo que como ruta directa hacia los cuartos de final.

Jueves 13 de agosto: América y Cruz Azul buscan completar la misión

Rodríguez se hizo presente en el marcador | @ClubAmerica

El último día de actividad comenzará con Philadelphia Union ante Santos Laguna a las 17:00 horas. Santos llega sin puntos y enfrenta a un rival con tres. Media hora después, New York City FC recibirá a Necaxa, que también perdió sus primeros dos partidos.

América enfrentará a Austin FC a las 18:30 horas con seis puntos y diferencia de goles de +4. Las Águilas llegan después de vencer a San Diego y Portland y dependen de sí mismas para asegurar uno de los cuatro lugares destinados a la Liga MX. Austin también suma seis y ocupa el primer puesto de la tabla de la MLS. Sin duda, es uno de los duelos más atractivos de la fecha.

Cruz Azul jugará contra Chicago Fire a las 19:00 horas. La Máquina suma seis unidades después de derrotar a Philadelphia y New York City y está en posición de clasificar con otro resultado favorable. El cierre de la Fase Uno será a las 20:30 con Portland Timbers frente a Tijuana, duelo en el que Xolos buscará despedirse con puntos después de dos derrotas.

JORNADA 3 LEAGUES CUP 2026

Martes 11 de agosto

Columbus Crew vs. Pumas | 17:30 horas | Apple TV

Charlotte FC vs. Pachuca | 17:30 horas | Apple TV

FC Cincinnati vs. Atlas | 18:00 horas | Apple TV

Minnesota United vs. Atlante | 18:30 horas | Apple TV

Real Salt Lake vs. FC Juárez | 19:30 horas | Apple TV

Tigres vs. Vancouver Whitecaps | 20:00 horas | Imagen Televisión y Apple TV

Miércoles 12 de agosto

Orlando City vs. Atlético de San Luis | 17:30 horas | Apple TV

Inter Miami vs. León | 17:30 horas | Apple TV

Monterrey vs. Nashville SC | 18:00 horas | Imagen Televisión y Apple TV

Toluca vs. FC Dallas | 20:00 horas | Imagen Televisión y Apple TV

San Diego FC vs. Puebla | 20:15 horas | Apple TV

LAFC vs. Querétaro | 20:30 horas | Apple TV

Seattle Sounders vs. Chivas | 20:30 horas | Apple TV

Jueves 13 de agosto

Philadelphia Union vs. Santos Laguna | 17:00 horas | Apple TV

New York City FC vs. Necaxa | 17:30 horas | Apple TV

América vs. Austin FC | 18:30 horas | Apple TV

Cruz Azul vs. Chicago Fire | 19:00 horas | Apple TV

Portland Timbers vs. Tijuana | 20:30 horas | Imagen Televisión y Apple TV

La tercera jornada también pone a prueba el formato de clasificación. Solo cuatro clubes de cada liga avanzarán a los cuartos de final, por lo que no basta con tener paso perfecto. La diferencia de goles es muy probable que sea el criterio que defina los boletos, algo que favorece actualmente a América y Juárez dentro de la Liga MX y a Austin y Charlotte en la MLS.

Para la Liga MX, el cierre tiene dos lecturas. Por un lado, ocho equipos todavía pueden aspirar a colocarse entre los cuatro mejores; por otro, nueve clubes llegan prácticamente fuera de la discusión. La MLS presenta una tabla más compacta, con seis equipos en seis puntos y otros nueve con tres o más, lo que mantiene abierta la pelea para una parte mayor de sus representantes. La Leagues Cup 2026 llega así a su primera jornada de eliminación. Para América, Juárez, Cruz Azul, León, Tigres, Toluca, Monterrey y Atlante, los próximos 90 minutos pueden definir el pase. Para Chivas y el grupo que sigue sin puntos, el objetivo será cerrar con una victoria y evitar que la Fase Uno termine como una muestra más de la distancia que la MLS abrió durante las primeras dos jornadas, y que ha fincado poco a poco a lo largo de los últimos años.

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