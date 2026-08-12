Jugando Claro, en vivo | Martes 11 agosto 2026

Jugando Claro pone bajo la lupa el fracaso de Pumas, la despedida de Chivas y la obligación de Tigres por mantenerse con vida en la Leagues Cup

La Leagues Cup 2026 entra en una etapa definitiva para los representantes de la Liga MX y en Jugando Claro se analizará todo lo que dejó una jornada marcada por eliminaciones, cuentas pendientes y la presión por avanzar a los cuartos de final.

Uno de los temas principales será Pumas, que se despide del torneo sin conseguir una sola victoria. El conjunto universitario volvió a quedar eliminado en la primera ronda y dejó dudas por su funcionamiento, sus resultados y la falta de respuesta en los momentos importantes. En la mesa se debatirá si este fracaso debe provocar ajustes inmediatos o si el proyecto todavía merece continuidad.

También habrá espacio para Chivas, que afronta su último compromiso con la intención de cerrar con dignidad una participación que estuvo lejos de las expectativas. El Guadalajara buscará dejar una mejor imagen antes de regresar a la Liga MX y comenzar a enfocar sus esfuerzos en el torneo local. La atención también estará puesta en Tigres, que sufrió para mantenerse en la lucha por el pase a la siguiente ronda.

Además, nuestros especialistas debatirán sobre el rendimiento general de los clubes mexicanos, las diferencias mostradas frente a los representantes de la MLS y las conclusiones que deja una Leagues Cup que ya comenzó a separar a los contendientes de los equipos que tendrán que volver rápidamente a pensar en sus ligas.

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