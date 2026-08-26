¿Qué le pasa al fútbol colombiano? Nuevo fracaso en Copa Libertadores

Deportes Tolima fue el mejor club colombiano al llegar a la fase de octavos de final de la Copa Libertadores de América 2026.

Ningún colombiano en los mejores 8 de la Copa Libertadores | Vizzor | Claro Sports

La Copa Libertadores de América 2026 fue una nueva prueba de la actualidad del Fútbol Profesional Colombiano. Independiente Santa Fe, Junior de Barranquilla, Deportivo Independiente Medellín y Deportes Tolima, fueron los clubes que representaron a Colombia en el campeonato más importantes de clubes de Sudamérica.

El de mejor presentación fue el conjunto ‘pijao’ que alcanzó la fase de octavos de final. Sin embargo, hay que analizar contextos de cada uno de los equipos y tener claridad de la situación actual. Pues, nada más y nada menos que, desde el título obtenido por Atlético Nacional en 2016, solamente el Deportivo Pereira llegó a los cuartos de final de esta competición.

Independiente Santa Fe salvó una tercera posición en el ‘grupo de la muerte’

Los ‘cardenales’ llegaron directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América 2026 tras ser campeones de la Liga BetPlay Dimayor 2025-I. El grupo E fue su zona y la compartieron con Peñarol de Uruguay, Platense de Argentina y Corinthians de Brasil.

La primera ronda fue una completa pesadilla para los ‘leones’. Empataron en casa con los uruguayos y cayeron en condición de visitante tanto en Brasil como en Argentina. Ahora bien, la segunda parte de la fase de grupos fue completamente distinta. En Bogotá ganaron ante Platense e igualaron con Corinthians. Y, el triunfo clave fue en Uruguay ante Peñarol en la última fecha. Un resultado que lo sacó de la última casilla y le dio la clasificación a los playoffs de la Copa Sudamericana.

Junior de Barranquilla, la gran decepción colombiana en Copa Libertadores

El equipo dirigido por el uruguayo Alfredo Arias no dio la talla en la Copa Libertadores. Junior fue último de su grupo tras los seis partidos ante Palmeiras de Brasil, Cerro Porteño de Paraguay y Sporting Cristal de Perú. El conjunto costeño solamente ganó un partido y fue en Barranquilla ante Sporting Cristal por tres goles a dos. Rendimiento que lo eliminó por completo de la competencias internacionales de 2026.

Deportivo Independiente Medellín dejo el fútbol en un segundo plano

Las situaciones extra futbolística del Deportivo Independiente Medellín le jugaron notablemente en contra. El doble enfrentamiento ante Cusco de Perú, ‘salvo las papas’ en el conjunto colombiano. Quiénes en los partidos ante Flamengo de Brasil y Estudiantes de La Plata, vieron la derrota.

Con siete puntos en seis partidos, se quedó con la tercera posición y logró ser parte de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. Fase en la que el Vasco Da Gama de Brasil lo dejo por fuera de la competencia continental, dónde todavía continuó pagando sanciones de la temporada anterior.

Deportes Tolima no logra elevar el nivel de Colombia en la Copa Libertadores

Pese a que fue el mejor equipo de Colombia en toda ‘La Novia de América’. El equipo ahora dirigido por Sebastián Oliveros fue eliminado en los octavos de final por Independiente del Valle de Ecuador. Los ecuatorianos ganador en casa y en Ibagué para hacerse con el tiquete a cuartos de final.

MÁS INFORMACIÓN: Así se van a jugar los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026

No obstante, el Tolima cumplió con su presentación internacional. Universitario de Perú, Coquimbo Unido de Chile, Nacional de Uruguay, Melgar de Perú, Deportivo Táchira de Venezuela y O’Higgins de Chile, fueron los rivales en el campeonato continental.

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