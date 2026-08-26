Vuelta a España 2026, etapa 6: recorrido, horario y dónde ver en vivo este 27 de agosto

Siga todas las emociones de esta sexta jornada de alta montaña en Claro Sports.

Horario y dónde ver etapa 6/ Claro Sports.

La Vuelta a España no tiene nuevo líder, Tadej Pogacar mantiene su lugar como cabecilla de la competición, después de lo que fue la disputa de la etapa 5 este miércoles 26 de agosto, jornada que fue ganada con contundencia por Matthew Brennan, el mejor embalador en lo que va de la última ‘grande’ de la temporada. Pero ya se avecina la sexta fracción y en Claro Sports les traemos todos los detalles.

¿A qué hora empieza la etapa 5 de la Vuelta a España 2026?

La etapa de este jueves 26 de agosto se dará en España y será desde Alcossebre hasta Castelló, con 177.4 kilómetros de recorrido. La hora de inicio está contemplada a las 13:11 hs (hora local), es decir a las 06:11 a.m. de Colombia y 05:00 de la mañana del centro de México.

Colombia: 06:11 a.m.

Centro de México: 05:00 a.m.

Argentina: 08:11 a.m.

MÁS INFORMACIÓN: Matthew Brennan repite victoria de etapa y Tadej Pogacar lidera La Vuelta a España

¿Cuál es la ruta y por dónde es el recorrido de la etapa 6, hoy 27 de agosto?

El día comenzará en Alcossebre con final en Castelló. Serán 4 puertos de montaña: el primero en Puerto de la Serratella de segunda, el segundo en Coll de la Bandereta de tercera, el tercero en Alto del Desierto de las Palmas de segunda nuevamente y el último, pero más exigente será en Puerto El Bartolo de primera categoría, este tendrá una particularidad, ya que será con tramo de tierra, algo muy exigente pero emocionante para todos los ciclistas. Un total de 178 kilómetros.

Etapa 6 de la Vuelta a España/ procyclingstats.com.

¿Quién transmite en vivo la Vuelta a España 2026 y dónde mirar por TV y online el resultado?

La Vuelta a España 2026 podrá seguirse en vivo en Colombia a través de Caracol Televisión y RCN, en señal abierta, además de las alternativas disponibles en ESPN, Disney+ y la aplicación Ditu. Para el resto de Latinoamérica, la competencia contará con transmisión por ESPN en televisión y estará disponible de manera online mediante Disney+.

Lea también: