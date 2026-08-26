La barrera de los 100 millones ya no sorprende: un mercado de fichajes inédito en Europa

Cuatro futbolistas ya rebasaron la barrera de los 100 millones en este verano 2026-27, con la Premier League como protagonista del gasto internacional

Los fichajes más caros de la temporada 2026-27 | Claro Sports

El mercado de fichajes 2026-27 está cerca de llegar a su fin. En algunas ligas de Europa el cierre será el 31 de agosto, mientras que otras completarán el periodo de registros el 1 de septiembre, pero antes de la fecha límite ya quedó marcada una tendencia: como nunca antes, los grandes clubes protagonizaron operaciones superiores a los 100 millones de euros.

La cifra alcanzada en este verano representa un nuevo capítulo dentro de la evolución económica del fútbol. En el actual mercado ya son cuatro futbolistas los que superaron los 100 millones de euros, una cantidad que supera lo ocurrido en la temporada 2023-24, cuando tres jugadores alcanzaron esa barrera en sus respectivos traspasos.

En los últimos años, los grandes movimientos dejaron de ser casos aislados y comenzaron a convertirse en una constante dentro del mercado europeo. Los clubes con mayor capacidad financiera han aumentado sus inversiones para incorporar talento joven, jugadores consolidados y futbolistas considerados piezas importantes para proyectos deportivos a largo plazo.

Los últimos mercados y la evolución de los grandes fichajes en Europa

La temporada 2025-26 tuvo como protagonista al Liverpool, que realizó las tres transferencias más costosas del periodo. El conjunto inglés pagó 145 millones de euros por Alexander Isak, 125 millones por Florian Wirtz y 95 millones por Hugo Ekitiké, en un mercado donde la Premier League volvió a marcar diferencia económica respecto a otras ligas.

Un año antes, en la campaña 2024-25, las cifras fueron menores. El fichaje más caro fue el de Khvicha Kvaratskhelia al PSG por 80 millones de euros, seguido por Jhon Durán al Al Nassr por 77 millones y Julián Álvarez al Atlético de Madrid por 75 millones. En ese periodo ningún futbolista alcanzó los 100 millones.

La temporada 2023-24 volvió a mostrar una subida importante en los precios. Jude Bellingham llegó al Real Madrid por 127 millones de euros, mientras que Declan Rice pasó al Arsenal por 116.6 millones y Moisés Caicedo al Chelsea por 116 millones. Además, Harry Kane al Bayern Munich y Kolo Muani al PSG alcanzaron los 95 millones, mientras que Josko Gvardiol llegó al Manchester City por 90 millones.

Bellingham fue en su momento el fichaje más caro del Real Madrid | Reuters

En el mercado 2022-23, el movimiento más destacado fue el de Enzo Fernández al Chelsea por 121 millones de euros. El argentino llegó a Stamford Bridge después de su consagración en el Mundial de Qatar 2022, mientras que el Manchester United pagó 95 millones por Antony y Liverpool desembolsó 85 millones por Darwin Núñez.

La comparación muestra cómo las operaciones superiores a los 100 millones pasaron de ser movimientos excepcionales a formar parte habitual de las estrategias de los clubes con mayor poder económico. Además, la Premier League se consolidó como el principal mercado comprador: en el verano 2026-27, cinco de los seis fichajes más caros involucran a equipos ingleses.

Los fichajes más caros del mercado 2026-27

El movimiento más importante hasta ahora fue el de Morgan Rogers al Chelsea por 138 millones de euros. El atacante inglés llegó procedente del Aston Villa después de consolidarse como uno de los jugadores ofensivos destacados de la Premier League. Rogers firmó contrato hasta 2033 y aterrizó en Stamford Bridge tras disputar 125 partidos con el Villa, donde marcó 31 goles.

El Manchester City también realizó una inversión importante con la llegada de Elliot Anderson por 135 millones de euros desde el Nottingham Forest. El mediocampista inglés, de 23 años, firmó por cinco temporadas y se incorporó como una de las piezas elegidas para renovar el centro del campo del equipo dirigido por Enzo Maresca. La incorporación más cara en la historia de los Citizens.

Elliot Anderson es nuevo jugador del Manchester City | Reuters

El Real Madrid también rompió su propio récord de fichajes con Yan Diomande, quien llegó desde el RB Leipzig por 125 millones de euros fijos, además de 15 millones en variables. El extremo marfileño firmó hasta 2033 y superó la inversión realizada por Jude Bellingham como la contratación más cara en la historia del conjunto blanco.

El Tottenham protagonizó dos de las operaciones más elevadas del verano. Primero incorporó a Mateus Fernandes por 99 millones de euros desde el West Ham y posteriormente cerró la llegada del italiano Sandro Tonali por 108 millones procedente del Newcastle United. Tonali se convirtió en el fichaje más caro en la historia del club londinense.

Fichajes más caros del mercado 2026-27

El City completó su lista de grandes inversiones este miércoles 26 de agosto con Ayyoub Bouaddi, mediocampista del Lille por 95 millones de euros más cinco millones en variables. Con apenas 18 años, el francés se convirtió en la venta más importante en la historia del club francés y en una apuesta para el futuro del conjunto inglés.

El City apuesta por Bouaddi para el medio campo | @ManCity

Posición Jugador Nuevo club Club de procedencia Costo del fichaje 1 Morgan Rogers Chelsea Aston Villa 138 millones de euros 2 Elliot Anderson Manchester City Nottingham Forest 135 millones de euros 3 Yan Diomande Real Madrid RB Leipzig 125 millones de euros 4 Sandro Tonali Tottenham Newcastle United 108 millones de euros 5 Mateus Fernandes Tottenham West Ham 99 millones de euros 6 Ayyoub Bouaddi Manchester City Lille 95 millones de euros + 5 millones en variables

Los fichajes de 100 millones de euros: una barrera que 23 futbolistas han superado

De acuerdo con los registros de Transfermarkt, en la historia del fútbol se han concretado 23 fichajes por 100 millones de euros o más. De esa lista, cuatro movimientos corresponden al mercado 2026-27, una cifra que confirma el crecimiento de las operaciones millonarias en los últimos años y que coloca a este verano entre los más importantes en cuanto a inversión.

El primer traspaso que superó esta barrera ocurrió en la temporada 2013-14, cuando el Real Madrid pagó 101 millones de euros al Tottenham por Gareth Bale. Tres años después, en la campaña 2016-17, llegó otro movimiento histórico con la llegada de Paul Pogba al Manchester United por 105 millones de euros procedente de la Juventus.

Gareth Bale disputó su último partido profesional en 2022 | Imago7

La transferencia más cara en la historia del fútbol continúa siendo la de Neymar Jr. al Paris Saint-Germain en la temporada 2017-18, cuando el conjunto francés pagó 222 millones de euros al Barcelona para ejecutar su cláusula de rescisión. En esa misma campaña se registró otro de los movimientos más elevados con Ousmane Dembélé, quien llegó al Barcelona desde Borussia Dortmund por 148 millones de euros.

El segundo fichaje más caro de todos los tiempos pertenece a Kylian Mbappé, por quien el PSG pagó 180 millones de euros al Monaco en la temporada 2018-19. Más recientemente, Alexander Isak al Liverpool por 145 millones de euros en la temporada 2025-26 se colocó entre las operaciones más costosas de la historia.

Isak suma cuatro goles y una asistencia con el Liverpool | Phil Noble / Reuters

En este mercado 2026-27, Morgan Rogers se convirtió en el fichaje más caro del verano con su llegada al Chelsea por 138 millones de euros, una cifra que lo coloca en el quinto lugar histórico de las transferencias más elevadas. El inglés se ubica por detrás de Neymar, Mbappé, Dembélé e Isak.

Con el cierre del mercado cada vez más cerca, la temporada 2026-27 ya dejó una nueva referencia en cuanto a inversión. Cuatro futbolistas superaron los 100 millones de euros y la Premier League volvió a concentrar la mayoría de las operaciones más costosas, confirmando una tendencia que ha transformado la manera en la que los grandes clubes construyen sus plantillas.

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