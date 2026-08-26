Miguel Borja podría debutar con América ante Puebla

El delantero colombiano quedó habilitado para jugar con las Águilas y Guillermo Almada decidirá si suma minutos en la jornada 6 de la Liga MX

Miguel Ángel Borja podría tener sus primeros minutos con América | @ClubAmerica

Miguel Ángel Borja ya está disponible para hacer su debut con el América en el Apertura 2026. El delantero colombiano fue registrado oficialmente por el club azulcrema y podrá ser considerado por Guillermo Almada para el partido frente a Puebla, correspondiente a la jornada 6 de la Liga MX.

El atacante sudamericano podría tener sus primeros minutos con la camiseta de las Águilas este sábado 29 de agosto, cuando las Águilas reciban al conjunto poblano en el Estadio Azteca a las 19:05 horas, tiempo del centro de México. La decisión final sobre su participación dependerá del cuerpo técnico encabezado por Almada.

Borja utilizará un dorsal poco habitual: el número 93, año de su nacimiento. El oriundo de Córdoba, Colombia, llegó al equipo procedente del Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos y se convirtió en una nueva alternativa ofensiva para el conjunto capitalino.

Miguel Ángel Borja, registrado con el América | Liga MX

Con la incorporación del atacante, América amplía sus opciones en el eje del ataque. Durante el inicio del torneo, Almada ha repartido minutos entre Henry Martín y Patricio Salas. Martín ha sido titular en los cinco partidos del campeonato y suma tres goles, mientras que Salas ha participado en dos encuentros con 33 minutos acumulados.

La llegada de Borja responde a la búsqueda de mayor profundidad ofensiva del América para el Apertura 2026. El colombiano llega con experiencia en equipos como River Plate, Palmeiras, Junior, Atlético Nacional y Gremio, además de su reciente paso por el fútbol de Emiratos Árabes Unidos, donde marcó ocho goles en 16 partidos con Al Wasl.

En una reciente entrevista para los canales oficiales de las Águilas, Borja señaló que su objetivo era llegar a un club con aspiraciones importantes. “La ilusión y esa expectativa es grande, así como lo es para los aficionados, para la directiva, para mí también”, explicó durante su presentación con el equipo.

El delantero también destacó la importancia del reto que representa jugar para América. “Llegué al equipo más importante, más grande de acá de México, un país que es muy futbolero. Es un lindo reto para afrontarlo con mucha responsabilidad”, comentó el colombiano.

Ahora, Miguel Borja tendrá la posibilidad de sumar sus primeros minutos con América ante Puebla, en un partido donde las Águilas buscarán mantener su buen inicio de torneo. El delantero colombiano esperará la decisión de Guillermo Almada para comenzar oficialmente su etapa en la Liga MX y aportar a una escuadra que marcha en el liderato con 13 puntos, después de cuatro victorias y un empate.

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