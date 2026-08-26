América, a saldar la deuda pendiente en los torneos internacionales

Las Águilas vuelven a una fase de eliminación ante un club de MLS, después de años de tropiezos internacionales bajo André Jardine

El América dominó el fútbol mexicano durante los últimos años, pero fuera de casa la historia ha sido muy distinta. La etapa de André Jardine estuvo marcada por títulos, finales y protagonismo en la Liga MX, aunque también por una deuda que nunca logró saldar: trasladar ese dominio a los torneos internacionales.

Las eliminaciones se acumularon en Concacaf, Leagues Cup e incluso en el partido que entregaba un boleto al Mundial de Clubes. El balance se volvió especialmente incómodo frente a la MLS: Jardine dirigió 17 partidos ante clubes de Estados Unidos y Canadá, con apenas seis victorias en tiempo regular y cinco eliminaciones importantes.

Nashville abrió una herida que nunca terminó de cerrar

El primer gran golpe llegó en la Leagues Cup 2023. América enfrentó a Nashville en octavos de final y parecía tener la clasificación después de que Julián Quiñones marcó al minuto 94 para colocar el 2-1. Sin embargo, Sam Surridge empató al 99 y llevó la definición a los penales.

La tanda terminó 6-5 para los estadounidenses, después de una noche caótica en la que los de Coapa incluso llegaron a celebrar anticipadamente la clasificación. Miguel Layún y Jonathan dos Santos fallaron sus disparos, mientras un penal detenido por Luis Ángel Malagón tuvo que repetirse porque el guardameta se había adelantado.

Un año después llegó otro fracaso continental. En la Concacaf Champions Cup 2024, Los azulcremas alcanzaron las semifinales contra Pachuca después de superar con autoridad a New England Revolution. El empate 1-1 en la ida dejó todo abierto, pero los Tuzos ganaron la vuelta y avanzaron con un global de 3-2, dejando a Jardine nuevamente sin el título internacional que buscaba.

Otra Leagues Cup que terminó desde los once pasos

La Leagues Cup 2024 volvió a terminar de forma traumática. El cuadro capitalino avanzó hasta los cuartos de final y se encontró con Colorado Rapids en el Dignity Health Sports Park. Después de un empate 0-0 en los 90 minutos, todo volvió a decidirse desde el punto penal.

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Las Águilas tuvieron oportunidades para sentenciar la tanda, pero Zack Steffen mantuvo con vida a Colorado. La definición se extendió hasta los disparos de los porteros: Steffen convirtió el suyo y Malagón falló el cobro que decretó el 9-8 y una nueva eliminación ante un representante de la MLS.

La única gran excepción llegó semanas después. Enfrentaron al mismo Columbus Crew en la Campeones Cup 2024, empató 1-1 y terminó coronándose 5-4 en penales gracias a dos atajadas de Malagón y al cobro definitivo de Néstor Araujo. Fue una revancha importante, aunque se trató de un título disputado a un solo partido.

Cruz Azul y LAFC profundizaron la deuda

El 2025 tampoco cambió el panorama. En la Concacaf Champions Cup, América quedó eliminado por Cruz Azul en los cuartos de final, después de empatar 0-0 en la ida y caer en una serie que terminó 2-1 en el marcador global. La Máquina terminaría conquistando el torneo.

Pocas semanas después llegó probablemente el golpe más doloroso de toda la etapa de Jardine. El club de Coapa tuvo la posibilidad de acceder al Mundial de Clubes 2025 en un partido de reclasificación frente a LAFC y estuvo muy cerca de lograrlo después del penal convertido por Brian Rodríguez al minuto 64.

Igor Jesus empató al 89 y mandó el encuentro al tiempo extra. Cuando los penales comenzaban a aparecer en el horizonte, Denis Bouanga marcó al 115 para darle a LAFC la victoria 2-1 y el último boleto disponible al Mundial de Clubes. América perdió así una oportunidad histórica ante otro equipo de MLS.

La Leagues Cup 2025 tampoco ofreció respuestas. empataron sus tres partidos ante Real Salt Lake, Minnesota United y Portland Timbers y, aunque consiguió puntos adicionales en dos tandas de penales, no logró una sola victoria en tiempo regular y quedó fuera antes de los cuartos de final.

El último capítulo de Jardine volvió a tener a Nashville como protagonista. En los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup 2026, empataron 0-0 como visitante y llegaron al partido de vuelta con la oportunidad de definir la serie en casa. Hany Mukhtar marcó el único gol de la eliminatoria y el equipo de la MLS ganó 1-0, cerrando otra participación continental de las Águilas antes de las semifinales.

Almada arranca con una oportunidad para cambiar la historia

Con Guillermo Almada, las cosas comenzaron de otra manera. En medio de una racha que mantiene al equipo como líder del Apertura 2026, las Águilas encararon la primera fase de la Leagues Cup con autoridad: derrotaron 3-1 a San Diego FC, repitieron el marcador ante Portland Timbers y cerraron con un empate 1-1 frente a Austin FC.

Los siete puntos fueron suficientes para conseguir el boleto a los cuartos de final, pero ahora llega la prueba que verdaderamente ha atormentado a su afición y plantilla durante los últimos años: ganar cuando comienza la eliminación directa.

Y enfrente estará un rival que también despierta recuerdos incómodos. Columbus Crew los goleó 4-1 en la Leagues Cup 2023, uno de los peores resultados internacionales de las Águilas en la era reciente. Aquella noche, el conjunto de Ohio convirtió un partido parejo durante buena parte del encuentro en una goleada que dejó expuestas las dificultades azulcremas frente a equipos de MLS.

Un año después llegó la revancha en la Campeones Cup. Resistieron el 1-1 y se impuso en penales para levantar el trofeo, pero aquel campeonato no terminó con la deuda acumulada. Si se excluye ese título disputado a un solo partido, el último gran campeonato internacional del América varonil sigue siendo la Concachampions de 2016.

Ahora el escenario es diferente. Jardine ya forma parte del pasado y Almada tiene la posibilidad de comenzar su ciclo internacional haciendo lo que su antecesor nunca consiguió: superar a la MLS en los partidos que no permiten una segunda oportunidad.

El equipo llega líder, invicto y en uno de sus mejores momentos deportivos. Columbus aparece otra vez en el camino. Y más que un boleto a las semifinales de la Leagues Cup, las Águilas tendrán enfrente la oportunidad de comenzar a borrar una década de frustraciones internacionales.

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