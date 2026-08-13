Santos explota contra Leagues Cup tras lesión de Di Yorio y reclama respuesta de Concacaf

Santos confirmó que Lucas Di Yorio deberá ser operado tras sufrir una lesión en la tibia y estará fuera al menos tres meses

Di Yorio va al quirófano y Santos explota contra Leagues Cup. Imago 7

Santos Laguna perdió a Lucas Di Yorio por un periodo importante después de que el delantero sufriera una lesión en el hueso de la tibia durante el partido ante Chicago Fire en la Leagues Cup 2026. El club informó que el argentino será sometido a una cirugía y que el tiempo estimado de recuperación será de al menos tres meses, sujeto a su evolución médica.

La situación también provocó molestia en la institución lagunera, donde consideran que Concacaf y Leagues Cup no han reaccionado de manera suficiente ante lo ocurrido. Fuentes del club señalaron que no hubo acercamiento con el jugador tras la lesión y pidieron que la Comisión de Arbitraje tome medidas, mientras Santos ya quedó eliminado del torneo y se prepara para volver a la Liga MX. LEE LA NOTA COMPLETA

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