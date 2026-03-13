Al Qadisiya y Julián Quiñones remontan ante Al Ahli con dos goles en el descuento

Publicado por Abraham Bencid

Los ‘Caballeros del Este’ remontó en el tiempo de descuento y venció 3-2 al Al Ahli en la jornada 26 de la Liga saudí; Julián Quiñones fue titular, pero no anotó

Julián Quiñones y Al Qadisiya obtienen triunfo ante Al Ahli
El mexicano no anotó ni asistió | Captura @somos_FOX

Al Qadisiya sacó una victoria de alto impacto en la jornada 26 de la Liga Profesional Saudí. El conjunto donde milita Julián Quiñones vino de atrás para derrotar 3-2 al Al Ahli en un cierre que cambió por completo durante el tiempo de descuento y que le permitió mantenerse en la pelea por la parte alta de la tabla.

El partido parecía resuelto desde la primera mitad, porque Al Ahli golpeó dos veces antes del descanso. Ivan Toney abrió el marcador al minuto 27 y Valentin Atangana amplió la ventaja al 42’, con lo que el visitante se fue al entretiempo con una diferencia que parecía suficiente para controlar el resto del encuentro.

La reacción local comenzó en la segunda parte y tomó forma al minuto 63. Musab Al Juwayr marcó el 1-2 y metió de nuevo al Al Qadisiya en la disputa, en un momento en el que el equipo ya mostraba otra postura sobre el campo y empujaba con más constancia sobre el arco rival.

Julián Quiñones apareció en la alineación titular, pero esta vez no pudo hacerse presente en el marcador. El delantero mexicano formó parte del once inicial del Al Qadisiya y estuvo en el duelo que terminó con remontada, aunque los goles del triunfo fueron obra de otros futbolistas y no aumentó su cuenta personal en esta fecha.

Cuando Al Ahli se acercaba al triunfo, el cierre cambió por completo en el agregado. Turki Al-Ammar firmó el 2-2 al 90+2’ y dejó abierto un desenlace que ya parecía improbable minutos antes, justo cuando el visitante intentaba sostener la ventaja mínima y bajar el ritmo del encuentro.

La remontada se consumó en la última jugada de peso del compromiso. Ibrahim Mahnashi marcó el 3-2 en el 90+9’ y selló una remontada que transformó una derrota parcial de dos goles en tres puntos para el cuadro local.

El resultado dejó movimiento inmediato en la tabla. Con esta victoria, Al Qadisiya llegó a 60 puntos, mientras que Al Ahli se quedó con 62, un escenario que mantuvo al club de Quiñones en el cuarto puesto y presionó la pelea por los primeros lugares del campeonato saudí.

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