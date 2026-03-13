Highlights de hockey en Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026: resultado Canadá vs China semifinal

Canadá superó 4-2 a China en semifinales y disputará el oro ante Estados Unidos, en la tercera final paralímpica consecutiva entre ambos

Canadá aseguró su lugar en la final del torneo de parahockey sobre hielo de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 tras imponerse 4-2 a China en la semifinal disputada en el Milano Santagiulia Ice Hockey Arena. El equipo canadiense tuvo que sobreponerse a un momento complicado en el partido, pero terminó resolviendo el encuentro para avanzar al duelo por la medalla de oro.

El conjunto norteamericano tomó ventaja desde el primer periodo gracias a un doblete de Tyler McGregor, que colocó a Canadá con una ventaja temprana de dos goles. China reaccionó antes del cierre del primer tercio y logró empatar el marcador con anotaciones de Zhang Zheng y Tian Jintao, lo que devolvió el equilibrio a un partido que se volvió mucho más cerrado.

Durante el segundo periodo ambos equipos mantuvieron el empate con un ritmo físico intenso y pocas oportunidades claras, hasta que en la parte final del encuentroDominic Cozzolino rompió la igualdad con el gol que devolvió la ventaja a los campeones mundiales. Ese momento cambió el impulso del partido y obligó a China a adelantar líneas en busca del empate.

En el tercer periodo Liam Hickey amplió la diferencia y sentenció el resultado para Canadá, que confirmó su clasificación a la final paralímpica. El equipo canadiense enfrentará ahora a Estados Unidos por la medalla de oro, luego de que los estadounidenses derrotaran 6-1 a Chequia en la otra semifinal, en lo que será la tercera final paralímpica consecutiva entre las dos potencias del parahockey.

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