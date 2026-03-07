¡Cristiano Ronaldo tiene rival mexicano! Julián Quiñones guía goleada del Al Qadisiya y ya es líder de goleo

El jugador de la selección mexicana Julián Quiñones anotó doblete en los minutos 2’ y 27’, en la victoria del Al Qadisiya ante el Al Kholood Club

Julián Quiñones continúa encendido en Arabia Saudita | Imago7

Julián Quiñones mantiene su racha goleadora en este inicio del 2026 y volvió a ser la figura en la jornada 25 de la Liga de Arabia Saudita. Su última víctima fue el Al Kholood Club, equipo al que venció con un doblete que cimentó la victoria de 1-4 de su equipo, el Al Qadisiya, en un partido crucial para mantenerse en la pelea por el campeonato saudí, actualmente con cuatro equipos involucrados en la lucha por la cima.

El delantero mexicano abrió el marcador apenas en el minuto 2, y amplió la ventaja en el 27’, anotaciones que significaron un golpe temprano para el Al Kholood Club. Estas acciones pusieron en evidencia la superioridad ofensiva del Al Qadisiya y dejaron claro que la defensa local tendría una noche complicada, mientras buscaban puntos clave para alejarse de la zona de descenso.

Mateo Retegui también tuvo una destacada actuación con un doblete, marcando en el minuto 21’ y nuevamente en el 74’. Sus goles fueron definitivos ante una defensa del Al Kholood Club que no logró aprovechar el Al Hazm Club Stadium como su fortaleza, quedando superados por la contundencia del ataque visitante.

El Al Kholood Club trató de reaccionar con Ramiro Enrique, quien anotó el gol del honor en el minuto 4. Sin embargo, la reacción temprana no fue suficiente para frenar a un Al Qadisiya que mostró solidez y capacidad ofensiva, respaldada por las 24 anotaciones de Julián Quiñones hasta este momento de la temporada.

El desempeño del colombiano nacionalizado mexicano no solo fortalece a su equipo, sino que también lo coloca en la mira de la selección mexicana. Con la cercanía del Mundial 2026, el delantero levanta la mano para ser considerado en una de las últimas convocatorias de Javier Aguirre antes de la lista definitiva, destacando por su consistencia y capacidad goleadora en Arabia Saudita.

Con este resultado, el Al Qadisiya se consolida en la cuarta posición de la tabla, a poca distancia del líder Al Nassr. La victoria no solo refuerza la moral del equipo, sino que mantiene viva la esperanza de luchar por el título en las jornadas finales del campeonato, en un torneo cada vez más competitivo.

En la tabla de goleo, Julián Quiñones comparte la cima con Ivan Toney, ambos con 24 goles. Cristiano Ronaldo aparece justo detrás con 21 anotaciones, en una disputa por el título de máximo goleador que promete definirse en la recta final de la Liga de Arabia Saudita, consolidando al mexicano como uno de los delanteros más letales del torneo.

Te puede interesar: