Joel Huiqui deja claro que Cruz Azul juega como local ante Pumas: “Nuestra casa es todo México” 

El técnico cementero destacó la importancia de vencer a Pumas, habló de las lesiones de Paradela y Rotondi y defendió sus aspiraciones

Cruz Azul se prepara para visitar a Pumas este domingo 11 de octubre, en la jornada 11 del Apertura 2026. Los cementeros llegan con la necesidad de recuperar terreno en la clasificación después de tres partidos oficiales consecutivos sin ganar.

En conferencia de prensa, Joel Huiqui reconoció la importancia del encuentro en Ciudad Universitaria, escenario donde conquistó el título del Clausura 2026, pero aseguró que su prioridad es corregir el funcionamiento del equipo y mantener vigente el objetivo de conseguir el bicampeonato.

La Máquina ocupa el séptimo puesto de la tabla con 16 puntos, mientras que los universitarios se encuentran en la duodécima posición con 12 unidades. El conjunto celeste acumula derrotas ante Miami y Monterrey, además de un empate frente a Toluca. Aunque los resultados recientes han frenado su avance, el entrenador considera que una victoria permitiría acercarse a la clasificación a la Liguilla y afrontar con mejores condiciones las últimas jornadas de la fase regular.

“Para mí y para el equipo representa tres puntos muy importantes, primero porque nos pondría en una posición mucho mejor en la tabla y podríamos reiterar el funcionamiento del equipo, sobre todo en el último partido que tuvimos contra Toluca, donde creo que hubo cosas que hoy corregimos”.

Joel Huiqui mantiene el objetivo del bicampeonato con Cruz Azul

El técnico destacó que los siete compromisos restantes del calendario exigirán mayor concentración y disciplina. En ese sentido, señaló que el enfrentamiento contra Pumas puede marcar el rumbo del equipo durante el cierre del Apertura 2026, una etapa en la que buscará mejorar el control de los partidos y reducir los errores que han condicionado sus resultados.

“Faltan siete jornadas en las cuales va a requerir mucha atención, cabeza, disposición, entrega, trabajo, disciplina y compañerismo. Va a ser muy importante el partido del domingo porque es clave; viene doble jornada después, son dos o tres semanas con mucho partido en donde se va a definir nuestro futuro”.

Huiqui también insistió en la necesidad de manejar mejor las emociones dentro del campo, una de las cuestiones que considera determinantes para sostener el rendimiento durante la fase final. El entrenador no considera que las dificultades recientes reduzcan las posibilidades de repetir el campeonato, siempre que sus futbolistas recuperen la regularidad y ejecuten correctamente las indicaciones tácticas.

“El jugador sabe lo que nos jugamos, yo sé lo que me juego y seguramente la afición también; con el respaldo de la gente esto va a caminar. El bicampeonato está en juego, nadie absolutamente nadie nos puede decir que no podemos conseguirlo, depende mucho de nosotros y de los jugadores”, afirmó.

José Paradela y Rodolfo Rotondi podrían regresar ante Pumas

Una de las principales novedades de la conferencia fue el reporte médico. Huiqui señaló que José Paradela y Rodolfo Rotondi evolucionan favorablemente y no descartó su participación en Ciudad Universitaria, aunque todavía deben superar las evaluaciones correspondientes antes de confirmar su disponibilidad.

“El caso de José sí ha estado trabajando en conjunto con el área médica y con nosotros pensando en que pueda estar para el domingo, obviamente nada está descartado; él ha avanzado muy bien y la evaluación ha sido muy buena, tanto el caso de José como el del mismo Rodo y los demás que han tenido cargas musculares”.

“Si tenemos a todos el domingo es un problema para mí al decidir quién juega porque el equipo tiene grandes jugadores en todas las líneas, y eso es lo que tiene que decidir el entrenador para ver cómo armamos el equipo para competir”, agregó.

Cruz Azul busca prolongar su dominio en Ciudad Universitario

El regreso al Estadio Olímpico Universitario representa un recuerdo de los éxitos recientes de La Máquina. Cruz Azul conquistó ahí su décima estrella tras vencer a Pumas en la final del Clausura 2026 y levantó la Copa de Campeones de Concacaf 2025. Además, presume una racha de 30 partidos sin perder en el inmueble.

“Cruz Azul no solamente tiene una casa donde estamos participando en el estadio, sino que tenemos una casa en todo México, y eso lo ha demostrado la afición en todo momento. En cada ciudad o país que vamos, como Estados Unidos, vemos una respuesta maravillosa de la gente; nuestra casa es México”, declaró.