Julián Quiñones y Al Qadisiya golean a Al Kholood y son líderes de la liga saudí

Publicado por Claudio Landucci

El delantero mexicano anotó un gol a lo Panenka y repartió dos asistencias en la goleada de su equipo por la octava jornada del campeonato liguero

Julián Quiñones anota doblete con el Al Qadisiya | Imago7
Julián Quiñones mantiene su gran ritmo goleador | Imago7

Julián Quiñones y Al Qadisiya firmaron una espectacular goleada en el regreso de la Saudi Pro League. El equipo del mexicano superó por 5-0, en condición de visitante, a Al Kholood para tomar el liderato provisional del campeonato, con dos asistencias y un gol del delantero tricolor.

Los visitantes se adelantaron desde el minuto 4. En una jugada de tiro libre, Tijjani Reijnders recibió la pelota en movimiento y la mandó a guardar con un disparo raso pegado al poste derecho para poner el 1-0. El segundo no tardó en llegar. Al minuto 13, Quiñones envió un centro por la banda derecha que encontró a Christopher Bonsu Baah, quien puso el 2-0 con un remate de pierna derecha.

Al Qadisiya siguió insistiendo durante la primera parte y la recompensa llegó al minuto 40, con un remate de zurda a quemarropa de Musab Al Juwayr que mandó el partido 3-0 al descanso.

MÁS INFORMACIÓN: Cristiano Ronaldo regresa a los entrenamientos del Al Nassr tras quedar en el ojo del huracán con Portugal

El conjunto visitante mantuvo el control al inicio de la segunda mitad; sin embargo, los locales se lanzaron hacia adelante. Al minuto 61, una mano de Nacho dentro del área le dio un penal a Al Kholood, pero Iker Kortajarena erró el disparo desde los once pasos y se mantuvo el 3-0.

Al Qadisiya no perdonó el error y, solo tres minutos después, Mateo Retegui recibió un pase de Quiñones al centro del área y mandó la pelota a guardar para el 4-0. Al minuto 87, Julián sentenció la goleada desde los once pasos, con un cobro a lo Panenka, tras una falta sobre Mohammed Al Qahtani.

Con el gol, Quiñones llegó a cuatro tantos en la temporada de la Saudi Pro League, además de sumar su segunda y tercera asistencia. En total, durante el año calendario, el atacante mexicano acumula 35 dianas y se mantiene entre los principales anotadores del fútbol mundial.

MÁS INFORMACIÓN: Luis Díaz se rinde ante Julián Quiñones y lo coloca en la élite de Europa

Con la victoria, Al Qadisiya se coloca en el primer lugar de la clasificación de la liga saudí, a la espera del resto de la jornada. Al Hilal y Al Ittihad se verán las caras este sábado en un duelo entre candidatos al título. El ganador tomará el primer lugar, mientras que un empate dejaría a Al Hilal y Al Qadisiya igualados en puntos en la cima.

Al Nassr también puede alcanzar las 19 unidades del equipo de Quiñones con un triunfo sobre Diriyah este viernes.

Al Qadisiya volverá a la actividad este lunes 12 de octubre, cuando viaje a Tashkent, capital de Uzbekistán, para enfrentar a Pakhtakor en la segunda jornada de la Champions League asiática. El conjunto saudí ganó su primer partido de la fase de liga y buscará extender su paso perfecto para mantenerse en las posiciones de clasificación a la siguiente ronda.

Te recomendamos:

Cristiano Ronaldo regresa a los entrenamientos del Al Nassr tras quedar en el ojo del huracán con Portugal

Liga Arabia Saudí

Cristiano Ronaldo regresa a los entrenamientos del Al Nassr tras quedar en el ojo del huracán con Portugal

Cristiano Ronaldo reaparece tras su ruptura con la selección de Portugal

Liga Arabia Saudí

Cristiano Ronaldo reaparece tras su ruptura con la selección de Portugal

Luis Díaz se rinde ante Julián Quiñones y lo coloca en la élite de Europa

Liga Arabia Saudí

Luis Díaz se rinde ante Julián Quiñones y lo coloca en la élite de Europa