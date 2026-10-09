Julián Quiñones y Al Qadisiya golean a Al Kholood y son líderes de la liga saudí

El delantero mexicano anotó un gol a lo Panenka y repartió dos asistencias en la goleada de su equipo por la octava jornada del campeonato liguero

Julián Quiñones mantiene su gran ritmo goleador | Imago7

Julián Quiñones y Al Qadisiya firmaron una espectacular goleada en el regreso de la Saudi Pro League. El equipo del mexicano superó por 5-0, en condición de visitante, a Al Kholood para tomar el liderato provisional del campeonato, con dos asistencias y un gol del delantero tricolor.

Los visitantes se adelantaron desde el minuto 4. En una jugada de tiro libre, Tijjani Reijnders recibió la pelota en movimiento y la mandó a guardar con un disparo raso pegado al poste derecho para poner el 1-0. El segundo no tardó en llegar. Al minuto 13, Quiñones envió un centro por la banda derecha que encontró a Christopher Bonsu Baah, quien puso el 2-0 con un remate de pierna derecha.

Al Qadisiya siguió insistiendo durante la primera parte y la recompensa llegó al minuto 40, con un remate de zurda a quemarropa de Musab Al Juwayr que mandó el partido 3-0 al descanso.

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El conjunto visitante mantuvo el control al inicio de la segunda mitad; sin embargo, los locales se lanzaron hacia adelante. Al minuto 61, una mano de Nacho dentro del área le dio un penal a Al Kholood, pero Iker Kortajarena erró el disparo desde los once pasos y se mantuvo el 3-0.

Al Qadisiya no perdonó el error y, solo tres minutos después, Mateo Retegui recibió un pase de Quiñones al centro del área y mandó la pelota a guardar para el 4-0. Al minuto 87, Julián sentenció la goleada desde los once pasos, con un cobro a lo Panenka, tras una falta sobre Mohammed Al Qahtani.

🇲🇽 ¡GOOOOOOOOOOOL DE JULIÁN QUIÑONES! 🇲🇽

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Dos asistencias y un penal a la PANENKA. ¡Partido de 💯 para el mexicano!#SPLenFOX pic.twitter.com/QYQTPKSmbL — FOX (@somos_FOX) October 9, 2026

Con el gol, Quiñones llegó a cuatro tantos en la temporada de la Saudi Pro League, además de sumar su segunda y tercera asistencia. En total, durante el año calendario, el atacante mexicano acumula 35 dianas y se mantiene entre los principales anotadores del fútbol mundial.

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Con la victoria, Al Qadisiya se coloca en el primer lugar de la clasificación de la liga saudí, a la espera del resto de la jornada. Al Hilal y Al Ittihad se verán las caras este sábado en un duelo entre candidatos al título. El ganador tomará el primer lugar, mientras que un empate dejaría a Al Hilal y Al Qadisiya igualados en puntos en la cima.

Al Nassr también puede alcanzar las 19 unidades del equipo de Quiñones con un triunfo sobre Diriyah este viernes.

Al Qadisiya volverá a la actividad este lunes 12 de octubre, cuando viaje a Tashkent, capital de Uzbekistán, para enfrentar a Pakhtakor en la segunda jornada de la Champions League asiática. El conjunto saudí ganó su primer partido de la fase de liga y buscará extender su paso perfecto para mantenerse en las posiciones de clasificación a la siguiente ronda.