Cristiano explica su salida de Portugal: “Cuando no cumplen su palabra, no tengo cabida allí”

El jugador portugués señaló dos promesas incumplidas por parte del seleccionador

Cristiano Ronaldo da su versión de su salida de Portugal. | Reuters.

Cristiano Ronaldo decidió contar su versión sobre los acontecimientos que provocaron su polémica salida de la concentración de la selección de Portugal. El capitán publicó un extenso comunicado en primera persona en el que reconstruyó su relación con el nuevo seleccionador, los acuerdos establecidos para administrar sus minutos, el episodio que terminó con él calentando sin ingresar ante Noruega y las razones que finalmente lo llevaron a abandonar al equipo.

“Tal como prometí, decidí relatar, en primera persona y directamente, las circunstancias que rodearon la etapa final del recorrido de la Selección Nacional”, escribió Cristiano al comienzo de un mensaje en el que también aclaró que, pese a todo lo ocurrido, todavía no considera terminada su etapa competitiva con Portugal.

El delantero reveló que después del Mundial de 2026 había preparado una carta para despedirse del pueblo portugués, pero explicó que el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol le pidió reconsiderar aquella decisión durante el vuelo de regreso desde Estados Unidos. “Tras el Mundial de 2026, preparé una carta para el pueblo portugués, que aún conservo, con las palabras que quiero dirigirles cuando deje definitivamente nuestro equipo”, relató.

Cristiano también explicó que el presidente de la Federación le consultó su opinión respecto al entrenador que posteriormente asumiría la selección. “Le respondí al Presidente de la Federación que, en mi opinión, sería la decisión correcta”. Incluso aseguró que recibió con satisfacción el nombramiento: “Fue la decisión correcta, como lo demuestran los resultados”.

Días más tarde llegó el primer contacto directo entre Ronaldo y el nuevo técnico. Según el delantero, el entrenador le comunicó que seguía formando parte de sus planes. “Ese día el entrenador me dijo que contaba conmigo y que mi presencia era fundamental para su proyecto”, explicó. También señaló que recibió un programa concreto para administrar su actividad con Portugal durante las concentraciones.

Dentro de aquella propuesta estaba la posibilidad de que Cristiano no acompañara al equipo en los viajes a Noruega y Dinamarca. El portugués rechazó esa opción porque consideró que no correspondía con su función como capitán: “No jugar los partidos en el extranjero no significaba que dejaría de ser capitán de nuestro equipo. Ese privilegio de quedarme en Portugal no sería un buen ejemplo”. De acuerdo con su versión, el técnico terminó aceptando su planteamiento.

Cristiano Ronaldo revela qué ocurrió ante Noruega

La suplencia de Cristiano Ronaldo ante Noruega | Cornelius Poppe/NTB via Reuters

El episodio que alteró la relación ocurrió el día del partido contra Noruega. Cristiano sostuvo que inicialmente no estaba contemplado para jugar porque seguía un plan específico de recuperación y preparación física. Sin embargo, durante el almuerzo, un asistente se acercó para informarle que el técnico quería hablar con él.

“Para mi total sorpresa, me preguntó si estaba en condiciones de jugar 30 minutos. Estaba totalmente concentrado en mi recuperación física, integrado con mis compañeros como siempre, y pensaba que no jugaría ese día. No hubo ningún problema”, relató Cristiano.

El atacante aceptó modificar el plan previsto para ponerse a disposición del entrenador. “Esta petición se salía de mi plan de recuperación física y entrenamiento, ya que solo iba a jugar el día 4 en Porto, pero obviamente dije que sí. Me respondió que debía estar preparado porque jugaría 30 minutos”.

Sin embargo, Ronaldo nunca ingresó. “El resto es historia. Calenté desde el descanso, vi pasar los minutos y no me llamaron. El entrenador no me había dado su palabra”, escribió sobre aquel momento.

La molestia también tuvo consecuencias después del encuentro, cuando Cristiano decidió no acercarse a los seguidores portugueses. El delantero reconoció que esa reacción fue incorrecta y asumió la responsabilidad: “No fui a saludar a los aficionados. Un error del que soy totalmente responsable y que no debería haber ocurrido”.

También ofreció una disculpa directa: “Pido disculpas al pueblo portugués que nos apoyó con tanta intensidad, pido disculpas a los aficionados y pido disculpas a quienes, sin ser portugueses, viajaron hasta allí para verme y a quienes pude haber decepcionado”.

El acuerdo con el seleccionador que, según Cristiano, no se cumplió

Jorge Jesus no habría cumplido un acuerdo con Cristiano Ronaldo | Reuters

Dos días después de aquel encuentro, Cristiano sostuvo una reunión con el técnico y con Simao Coutinho, director deportivo del Al Nassr y testigo de varias de las conversaciones anteriores. El delantero calificó aquella charla como “un momento profundo, muy directo, sin ningún tipo de filtro”.

Según Ronaldo, ambas partes acordaron una manera de cerrar públicamente la polémica. “Acordamos que solo había una manera de cerrar este ‘caso’: que el entrenador repitiera lo que me acababa de decir en privado, en presencia de Simao Coutinho, pero en la sala de prensa”.

El portugués señaló que el técnico debía explicar que él nunca había exigido disputar minutos y admitir que había cometido un error al mandarlo a calentar para después no utilizarlo. Incluso recordó que la reunión terminó con un gesto conciliador: “Terminamos la reunión con el entrenador pidiéndome un abrazo, prometiéndome que diría en la rueda de prensa lo que me acababa de decir y que el asunto estaba zanjado”.

Cristiano aseguró que posteriormente se preparó un documento que él mismo validó para resumir los puntos que debían exponerse ante los medios. Entre ellos figuraban frases como: “Nunca cuestionó mis decisiones. Fue ejemplar, leal y profesional” y “Cometí un error al poner a calentar a alguien de la talla de Pelé o Maradona para luego no incluirlo en el partido. Si fuera hoy, no lo haría”.

Sin embargo, Ronaldo afirmó que la conferencia de prensa tomó un rumbo diferente al pactado. “La conferencia fue exactamente como se esperaba: la actitud no tenía nada que ver con nuestra reunión; escuché expresiones y agresividad que no creo que estuvieran justificadas, una actitud de ‘yo quiero, yo puedo y yo mando’ que jamás había escuchado en privado el día anterior”, expresó.

Para Cristiano, aquello representó una nueva ruptura del acuerdo: “Era la segunda vez que rompía mi palabra”. A partir de ahí tomó la decisión que terminó por provocar la controversia. “Decidí renunciar a las prácticas sin esperar más promesas incumplidas. Para mí, la verdad sigue siendo lo más importante en las relaciones interpersonales. Por mucho que duela, necesito que me digan la verdad”.

El delantero aseguró que incluso había hablado con el presidente de la Federación y con el propio entrenador antes de aquella conferencia para preguntar directamente si todavía lo querían dentro del grupo. “Si no me querían allí, simplemente debían decírmelo. Solo necesitaban ser sinceros conmigo. Lo aceptaría”, sostuvo.

Según Cristiano, ambos le respondieron que seguía teniendo un sitio en la selección. “Respondieron al unísono: ‘No’. Que mi lugar estaba en la Selección Nacional”.

El portugués defendió también su comportamiento a lo largo de su carrera internacional: “Jamás, en mis casi 25 años de carrera, he interferido en ninguna decisión técnica o táctica tomada por ningún entrenador o seleccionador nacional. Acepto, para bien o para mal, lo que proponen”.

Sin embargo, inmediatamente agregó la frase con la que explicó su ruptura: “Respeto la decisión, y cuando no cumplen su palabra, siento que no tengo cabida allí”.

Cristiano pide disculpas y acepta recibir una sanción

CR7 aceptaría una sanción tras abandonar Portugal. | Reuters

Ronaldo no dejó toda la responsabilidad en el cuerpo técnico. El capitán también reconoció que abandonar la concentración fue una decisión equivocada y ofreció disculpas a sus compañeros.

“También les debo una disculpa a mis compañeros por haber abandonado el campamento de entrenamiento. A pesar de la total falta de confianza que le hice al entrenador, como cualquiera que haya presenciado estas conversaciones puede atestiguar, no debí haberlo hecho. La responsabilidad es exclusivamente mía”, afirmó.

Cristiano insistió en que sentirse fuera de lugar lo llevó a marcharse. “Pido disculpas una vez más al pueblo portugués, pero romper mi palabra me marcó profundamente. Sentí que, a partir de ese momento, mi presencia solo perjudicaría al grupo de trabajo, así que hice lo que siempre dije que haría si no me sentía útil: recogí mis cosas y me marché”.

Además, el atacante aceptó de antemano que su decisión deberá tener consecuencias deportivas. “La Federación Portuguesa de Fútbol debe evaluar y sancionar las consecuencias de mis actos. Considero que la sanción no debe atenuarse”, explicó.

Ronaldo incluso señaló que su condición de capitán aumenta su responsabilidad: “No soy un jugador cualquiera; soy el capitán del equipo, y eso constituye un factor agravante. Ya he pedido disculpas, pero sé que los actos deben tener consecuencias”.

Cristiano Ronaldo todavía quiere volver a jugar con Portugal

Pedro Proença asegura que toda diferencia que haya se resolverá | Reuters

El comunicado también abordó las versiones sobre una posible despedida definitiva. Cristiano aseguró que en algún momento tendrá uno o varios partidos para cerrar su etapa internacional, pero descartó que este episodio signifique necesariamente el final.

“Puedo prometer a todos mis seguidores, y especialmente a los portugueses, que jugaremos uno o más partidos de despedida; habrá tiempo para ello”, escribió. Sin embargo, inmediatamente estableció una diferencia entre una despedida y su deseo actual de seguir compitiendo: “Pero cuando pienso en la selección nacional, lo que realmente me viene a la mente es la competición”.

Cristiano recordó incluso el fallecimiento de su padre para explicar la importancia que Portugal ha tenido durante su carrera: “Eso fue lo que pensé el día que recibí la noticia del fallecimiento de mi padre. Estaba concentrado con la selección y decidí quedarme hasta que terminara el partido del día siguiente. Hice por mi país lo que jamás haría por ningún club”.

Finalmente, Ronaldo dejó abierta de forma explícita la posibilidad de vestir nuevamente la camiseta portuguesa una vez cumplida la sanción que determine la Federación.

“Por lo tanto, si estoy en buena forma física, jugando para mi club y, con suerte, marcando goles, después de cumplir la suspensión que se me impondrá, estaré disponible, como siempre lo he estado hasta ahora, para competir y ganar con nuestra Selección Nacional”, aseguró.

Cristiano cerró su comunicado con una última frase: “Esta es, créanme, la verdad más pura”.