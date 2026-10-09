Braga vs Sporting en vivo la Liga de Portugal 2026: transmisión, goles y resultados de la jornada 8

Braga recibe al Sporting en la jornada 8 de la Liga de Portugal 2026, no te pierdas todos los detalles de este encuentro a través de Claro Sports

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La Liga de Portugal 2026-27 regresa a la actividad con uno de los encuentros más atractivos de la jornada 8. El Braga recibirá al Sporting de Lisboa este viernes 9 de octubre, en un partido que promete emociones entre dos equipos que buscan mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la clasificación.

El Sporting llega como uno de los tres equipos invictos del campeonato portugués, con 15 puntos después de siete jornadas, producto de cuatro victorias y tres empates. Los Leones ocupan el tercer lugar de la tabla y tienen la oportunidad de sumar tres unidades que les permitan seguir de cerca a los líderes de la competencia.

Por su parte, el Braga se presenta en la sexta posición con 11 unidades, después de registrar tres triunfos, dos empates y una derrota. El conjunto local intentará aprovechar su estadio para recortar la distancia con los equipos que están por encima y consolidarse entre los protagonistas de la temporada.

El encuentro también representa una oportunidad para romper con una tendencia reciente, ya que los últimos tres enfrentamientos entre Braga y Sporting terminaron empatados. El equipo de Lisboa buscará mantener su condición de invicto, mientras que los locales intentarán conseguir una victoria ante uno de sus rivales más exigentes del fútbol portugués.

Horario y dónde ver Braga vs Sporting hoy 9 de octubre en la jornada 8 de la Liga de Portugal

El Braga vs Sporting de Lisboa se disputará este viernes 9 de octubre de 2026, a las 13:15 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Municipal de Braga. Los dos equipos regresan al campeonato portugués después del parón internacional, con la intención de recuperar ritmo y comenzar con una victoria esta nueva etapa del calendario.

Los aficionados mexicanos podrán seguir el Braga vs Sporting completamente en vivo a través de Claro Sports Premium en YouTube, con una transmisión sin anuncios ni interrupciones. La cobertura permitirá disfrutar de las acciones del partido, los goles y el resultado de uno de los encuentros más importantes de la octava fecha de la liga portuguesa.

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Últimos resultados del Braga vs Sporting en la Liga de Portugal

Los antecedentes recientes muestran una serie de enfrentamientos muy disputados entre Braga y Sporting, aunque el conjunto de Lisboa mantiene una ventaja importante. En sus cinco compromisos más recientes dentro de la Liga de Portugal, los Leones registraron dos victorias y tres empates, mientras que Braga no ha conseguido imponerse.

Estos son los últimos cinco resultados entre Braga y Sporting en la Liga de Portugal:

7 de marzo de 2026: Braga 2-2 Sporting.

5 de octubre de 2025: Sporting 1-1 Braga.

7 de abril de 2025: Sporting 1-1 Braga.

10 de noviembre de 2024: Braga 2-4 Sporting.

11 de febrero de 2024: Sporting 5-0 Braga.

El antecedente más cercano corresponde al empate 2-2 del 7 de marzo de 2026, cuando ambos equipos repartieron puntos en el Estadio Municipal de Braga. Anteriormente, durante octubre y abril de 2025, también terminaron igualados con marcadores de 1-1, una racha que refleja lo complicado que ha sido para cualquiera de los dos quedarse con la victoria en sus enfrentamientos recientes.

Sin embargo, Sporting también ha demostrado su capacidad ofensiva ante Braga, particularmente en noviembre de 2024, cuando ganó 4-2 como visitante, y en febrero de ese mismo año, cuando consiguió una goleada de 5-0 en Lisboa. Ahora, con ambos clubes peleando por escalar posiciones, el partido de este 9 de octubre representa una nueva oportunidad para escribir otro capítulo de esta rivalidad del fútbol portugués.