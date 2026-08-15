Oficial: Roger Martínez se mantiene en Arabia Saudita y ficha por Al Shabab

El delantero seguirá vigente en el fútbol saudí, a pesar de algunos rumores que lo vinculaban con Argentina.

Roger Martínez ficha por Al Shabab | @AlShababSaudiFC

Ya es oficial. El Al Shabab confirmó la incorporación de Roger Martínez como gran carta en el ataque en la Saudi Pro League, que ya abrió su telón de competencia. El cartagenero de 32 años descartó cualquier opción de retornar a Sudamérica, firmando un nexo de un año con posible extensión.

La campaña de Martínez fue extraordinaria con el Al Tawoon. En total han sido 24 goles en 34 partidos disputados, ocupando el cuarto lugar entre los máximos artilleros. De hecho estuvo a cinco dianas de igualar la marca de Cristiano Ronaldo (28), que tampoco había llegado al liderato ocupado por Julián Quiñones (33).

El delantero estuvo en el radar de algunos clubes. Llamó la atención por su descontento al no ser tenido en cuenta por Néstor Lorenzo para la Copa del Mundo, alzando la voz después de su aporte en goles. Preciso la falta de gol fue el gran incidente de la ‘Tricolor’ durante el certamen.

Sin embargo, llegó a un equipo donde aspira a extender su protagonismo. Será un nuevo desafío para él junto a los ‘Leones Blancos’, cuyo plantel dirige el alemán Thomas Letsch.

سفاح بالمواصفات المطلوبة 🥶 pic.twitter.com/AsrCnbpboJ — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) August 15, 2026

El plantel es interesante, con algunos futbolistas que han tenido huella europea. Así es el caso de Yannick Ferreira Carrasco, belga con pasado en Atlético de Madrid, además del portugués Daniel Podence, el brasileño Carlos Junior, el francés Yacine Adli, el inglés John Brownhill y otras piezas importantes.

Al Shabab le traerá una presión por marcar diferencia. Es uno de los clubes más importantes por tradición: fue el primero en ganar tres títulos seguidos de Liga en los años 90. Quedó un poco por debajo de las grandes chequeras, pero no ha dejado de ser competitivo en cada uno de sus frentes.

Martínez fue anunciado un día antes de su duelo ante Al Wehda por los 16avos de la King’s Cup. Ahora bien, por Liga Saudí, visitará a Al Khaleej el sábado 22 de agosto.

Te puede interesar: