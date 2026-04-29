Cristiano Ronaldo responde a la grada rival y presume sus Champions tras triunfo de Al Nassr

Cristiano Ronaldo responde a provocaciones de la afición de Al Ahli tras la victoria de su equipo en donde anotó gol

Cristiano Ronaldo presume sus cinco champions | Reuters

Cristiano Ronaldo volvió a ser protagonista fuera del campo tras la victoria de Al Nassr por 2-0 ante Al Ahli. El delantero portugués respondió de manera llamativa a los cánticos de la afición rival al término del encuentro.

Durante el encuentro, Al Nassr logró imponerse con dos anotaciones que le permitieron asegurar los tres puntos. Ronaldo logró hacerse presente en el marcador con un gol, el cual lo pone en la pelea por la cima junto a Julián Quiñones.

El episodio ocurrió una vez finalizado el partido, en las inmediaciones del túnel de vestidores, cuando el delantero portugués estaba en una entrevista. Mientras los seguidores de Al Ahli entonaban cánticos dirigidos a la grada local, el atacante decidió reaccionar de forma directa ante las provocaciones.

Tras el silbatazo final, el ambiente se trasladó fuera del campo. La afición visitante comenzó a corear frases relacionadas con los títulos continentales de su equipo, lo que generó una respuesta inmediata del portugués.

كريستيانو رونالدو ردًا على أحد جماهير الأهلي بعد المباراة ⚠️



«أنا لدي 5 بطولات دوري أبطال.»#النصر_الأهلي | #استديو_ثمانية pic.twitter.com/7lt4RPP0VU — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) April 29, 2026

Ronaldo se dirigió hacia el sector donde se encontraban los seguidores de Al Ahli, levantó una mano con los cinco dedos extendidos y lanzó un mensaje en referencia a sus títulos de la Champions League, contra los dos que la afición rival presumía de la Champions Asiática.

El momento se generó en medio de una polémica dentro del partido donde un jugador del Al Ahli se quejó de manera pública del mal arbitraje durante el duelo, el cual calificó de estar inclinado a favor del Al Nassr.

A ello se sumó la imagen de Merih Demiral, quien corrió hacia la grada del Al Nassr presumiendo su medalla de Champions Asiática, generando todavía más polémica al partido.

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