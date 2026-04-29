Yeison López sigue haciendo historia: triple récord mundial y oro en el Panamericano

El colombiano Yeison López brilló en Panamá con una actuación histórica: medalla de oro y triple récord mundial en el Panamericano de Pesas 2026.

Yeison López sigue rompiendo récords | JOAQUIN SARMIENTO / AFP.

El pesista colombiano Yeison López volvió a escribir una página dorada para el deporte nacional tras una actuación inolvidable en el Campeonato Panamericano de Pesas 2026, disputado en Panamá. El vallecaucano se quedó con la medalla de oro en la categoría de los 88 kilogramos, pero no solo ganó: firmó una de las presentaciones más impactantes en la historia reciente de la halterofilia mundial.

👏🏻🇨🇴 Pongámonos de pie y démosle un aplauso, o mejor tres, a nuestro triple récord del mundo en levantamiento de pesas.



Yeison López en el Panamericano de Pesas en 🇵🇦, se consagró en los 88 kg, batiendo los registros orbitales en arranque (181 kg), envión (216 kg) y total (397) pic.twitter.com/38Olt0GPeS — Ministerio del Deporte (@MinDeporteCol) April 29, 2026

Colombia celebra a Yeison López: triple récord mundial

López protagonizó una jornada perfecta al imponer tres récords mundiales en una misma competencia. En la modalidad de arranque levantó 181 kilogramos, una cifra impresionante que ya lo ubicaba en la élite absoluta. Sin embargo, el colombiano no se conformó y fue por más en el envión.

Con 216 kilogramos en el envión, confirmó su dominio total sobre la tarima y dejó sin opciones a sus rivales. La suma de ambos levantamientos le permitió alcanzar un total de 397 kilogramos, un registro histórico que pulverizó las marcas internacionales y lo consolidó como uno de los mejores levantadores del planeta en la actualidad.

Un presente brillante que se proyecta al futuro

Este logro no es casualidad. Llega después de un 2025 excepcional, temporada en la que Yeison López fue elegido como el Deportista del Año en Colombia, gracias a su cosecha de medallas, títulos y récords. Desde entonces, el atleta había dejado claro que su ambición era seguir superando límites en el nuevo ciclo olímpico.

Ahora, con el impulso de su actuación en Panamá, el colombiano ya tiene la mira puesta en su próximo gran desafío: el Mundial de China, que se disputará entre octubre y noviembre. Allí buscará ratificar su dominio y seguir ampliando su legado en la halterofilia internacional.

Con apenas el 2026 en marcha, Yeison López ya envió un mensaje contundente al mundo: está listo para seguir haciendo historia y llevando el nombre de Colombia a lo más alto del podio.

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