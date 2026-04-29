¡Sigue encendido! Julián Quiñones firma doblete y pelea por el liderato de goleo en Arabia Saudita

Julián Quiñones responde con dos goles en la victoria del Al Qadsiah y llega a 28 anotaciones en la temporada

Quiñones está imparable en la Saudi Pro League | Reuters

Julián Quiñones firmó una actuación determinante al marcar dos goles en el partido del miércoles 29 de abril de la Liga de Arabia Saudita con el Al Qadsiah, resultado que lo llevó a colocarse como líder de goleo del torneo, igualando a Cristiano Ronaldo, además de mandar un mensaje claro a la selección mexicana.

Desde los primeros minutos, Quiñones mostró participación constante en el frente de ataque. Su movilidad le permitió generar espacios y convertirse en una opción recurrente para sus compañeros, lo que derivó en su primera anotación del encuentro ante el Al Riyadh.

El primer gol llegó tras una jugada construida en campo rival, donde el atacante aprovechó una oportunidad dentro del área para definir y abrir el marcador. Con ese tanto, el equipo tomó ventaja y comenzó a controlar el ritmo del partido.

En la segunda mitad, Quiñones volvió a aparecer en un momento importante. Tras una recuperación de balón, el delantero recibió el esférico en zona ofensiva y resolvió la jugada para firmar su segundo gol de la noche, ampliando la diferencia en el marcador, que a la postre significó el 4-0 definitivo.

Con este doblete, el jugador alcanzó las 28 anotaciones, que lo coloca en la cima de la tabla de goleadores junto a Cristiano (28), mientras que Toney los sigue de cerca con 24 goles respectivamente. Su constancia a lo largo del torneo le ha permitido mantenerse entre los nombres más destacados en este rubro.

El rendimiento de Quiñones también refleja su papel dentro del sistema ofensivo del equipo. A lo largo de la competencia, ha sido una de las principales referencias en ataque, participando tanto en la generación como en la definición de jugadas.

En el tramo final del torneo, el momento que atraviesa Quiñones también ha tenido impacto fuera de su club. El delantero registra la mejor producción goleadora de su carrera, situación que lo ha colocado en el radar de la selección mexicana durante los últimos compromisos internacionales.

Su rendimiento reciente lo mantiene como una opción para el proceso rumbo a la Copa del Mundo de 2026. La decisión final dependerá de la lista que dé a conocer Javier Aguirre en las próximas semanas, cuando se definan los 26 jugadores que representarán a México en el torneo.

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