Miguel Herrera y su regreso a la Liga MX: “Quiero un equipo que pelee por la Liguilla”

El técnico mexicano quiere que su equipo pelee por meterse a la fiesta grande del campeonato azteca

Miguel Herrera inicia una nueva etapa en su carrera con el regreso al Atlante a la Liga MX en el Apertura 2026, un proyecto que asume con ilusión, pero también con objetivos claros. El estratega dejó en claro que su intención es construir un equipo competitivo desde el inicio, capaz de pelear por un lugar en la Liguilla y recuperar protagonismo en el fútbol mexicano.

El técnico reveló en entrevista con Claro Sports en W Radio que su llegada al club se concretó tras una serie de conversaciones con la directiva encabezada por Emilio Escalante, en las que se planteó la visión deportiva del proyecto. Desde el primer acercamiento, Herrera fue directo en cuanto a sus aspiraciones y condiciones para tomar el cargo.

“Queríamos un equipo que peleara la parte de la calificación; a lo mejor no arriba con los grandes, pero sí competirles. Si la idea era otra, no iba a ser yo el técnico”, explicó, dejando claro que su enfoque está en construir un equipo que aspire a más que solo participar.

El reto para el “Piojo” no es menor, ya que el Atlante deberá conformar una plantilla prácticamente desde cero para competir en la Liga MX. Esta situación obliga a una planeación meticulosa en la elección de jugadores y en la estructura del equipo.

“Es armarlo de cero, por toda la gente que tienes que buscar. Hay que hacer una buena base de jugadores, no equivocarnos en los que lleguen y traer lo mejor posible del mercado”, señaló, subrayando la importancia de tomar decisiones acertadas desde el inicio.

Herrera adelantó que el club buscará talento tanto en el mercado mexicano como en el extranjero, con la intención de equilibrar experiencia y juventud en el plantel. La idea es construir un equipo dinámico, con identidad clara y capaz de competir en cualquier escenario.

“Queremos un Atlante competitivo, dinámico y que tenga claro a lo que va a jugar”, afirmó, destacando que el estilo de juego será uno de los pilares del proyecto.

El estratega también expresó su entusiasmo por regresar a una institución con la que tiene un vínculo especial. “Tengo un gran cariño por el club y regresar con un dueño comprometido me tiene muy contento”, comentó.

Además, confirmó que trabajará de la mano con la dirección deportiva en la toma de decisiones, con el objetivo de consolidar un proyecto sólido desde sus bases.

Con el inicio de trabajos programado para mayo, Herrera buscará sentar las bases de un equipo que, en su visión, debe competir desde el primer torneo y aspirar a trascender en la Liga MX.

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