Johan Vásquez revela la clave del Tri en el Mundial 2026: “Manejar las emociones será vital”

El defensor mexicano habla en exclusiva con Claro Sports de cara a la Copa del Mundo de México

Johan Vásquez atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera en Europa. El defensa mexicano del Genoa se ha consolidado como uno de los jugadores con más minutos en la Serie A, un dato que refleja no solo regularidad, sino también un nivel físico y competitivo constante en una de las ligas más exigentes del mundo.

En entrevista exclusiva con Claro Sports en W Radio, el zaguero destacó la importancia de su continuidad dentro del campo. “Estoy contento porque al final también habla físicamente que estoy bien, que me estoy cuidando. Soy un tipo que siempre quiere más, no me quiero detener aquí”, señaló, dejando claro que su ambición no se limita a lo conseguido hasta ahora.

A sus 27 años, Vásquez vive una etapa de madurez que busca aprovechar al máximo. Con la temporada cerca de su cierre, el objetivo inmediato es mantener el nivel hasta el final. “Quiero terminar bien. Me encuentro en un momento importante de mi vida en el que quiero hacer más cosas”, explicó el defensor, enfocado en seguir creciendo.

Uno de los aspectos más destacados de su campaña ha sido portar el gafete de capitán en el Genoa, una responsabilidad que asumió por primera vez. “Vivimos momentos muy bonitos y emociones de todo tipo. Hubo etapas complicadas donde no se daban los resultados y como capitán se te viene todo el peso”, reconoció.

A pesar de los momentos difíciles, el mexicano destacó el respaldo del grupo como clave para salir adelante. “Me ayudaron bastante mis compañeros y el equipo, y lo pudimos sacar adelante. Es lo más importante”, comentó, subrayando la fortaleza colectiva del plantel.

Sobre lo que significa liderar al equipo, Vásquez no ocultó su emoción. “Es una responsabilidad magnífica y tener la cinta es la sensación más bonita del fútbol”, afirmó, dejando ver el valor que le da a su rol dentro del vestidor.

En el plano internacional, el defensa también tiene claro su objetivo con la selección mexicana de cara al Mundial de 2026. “Llego como me está gustando. Estoy sano, estoy fuerte, cada entrenamiento lo hago al 100 y acabo bien. Eso es lo más importante”, explicó sobre su preparación.

El zaguero considera que el ritmo de competencia y los minutos en Europa serán clave para llegar en óptimas condiciones. “Futbolísticamente me están gustando los minutos que estoy teniendo. Quedan partidos y amistosos para tener todo claro rumbo al Mundial”, añadió.

Finalmente, sobre las expectativas del Tri en la Copa del Mundo que se jugará en casa, Vásquez fue claro en el enfoque del grupo. “Esperamos dar todo. Hay que ayudarnos entre nosotros, somos una familia. La experiencia y manejar las emociones será clave, ir paso a paso”, concluyó.

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