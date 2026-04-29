Piojo Herrera es tajante: “Chicharito Hernández no es una posibilidad para el Atlante”

El nuevo técnico del Potro de Hierro habla antes los rumores que ponían al atacante en su equipo

Miguel Herrera salió al paso de los rumores que colocaban a Javier ‘Chicharito’ Hernández en la órbita del Atlante y fue contundente al descartar cualquier posibilidad. El técnico aseguró que no existe ningún acercamiento ni intención de incorporar al delantero, pese a la expectativa que generó su nombre en el mercado.

En entrevista con Claro Sports en W Radio, el estratega explicó que gran parte de la información que ha circulado en torno al armado del plantel no corresponde a la realidad, ya que el proceso apenas está en una etapa inicial.

“No hemos hablado de ningún refuerzo, sinceramente. Ha sido puras mentiras lo que ha salido”, señaló, dejando claro que las decisiones deportivas aún no se han tomado de manera formal.

Ante la insistencia sobre el nombre de Chicharito, Herrera fue directo y evitó cualquier ambigüedad en su respuesta, marcando distancia con la versión que lo vinculaba al club.

“Sinceramente engañaría a la gente si digo que es una posibilidad. No, en este momento no es una posibilidad”, afirmó con firmeza, cerrando la puerta a esa opción.

El técnico explicó que el perfil de jugador que busca para su equipo responde a una idea específica de juego, en la que prioriza dinamismo, intensidad y características acordes a su modelo futbolístico.

“Buscamos un equipo muy dinámico y, aunque Javier es muy profesional, no está en nuestra cabeza ponerlo en la mesa de negociación”, añadió, reconociendo la trayectoria del delantero, pero dejando claro que no encaja en el proyecto actual.

Herrera también subrayó que el proceso de conformación del plantel será cuidadoso, ya que el objetivo es construir un equipo competitivo desde el inicio.

En ese sentido, adelantó que el Atlante explorará distintas opciones en el mercado, tanto nacional como internacional, para cubrir las necesidades del equipo.

Además, reveló que existe la posibilidad de negociar con jugadores provenientes de Mazatlán que queden libres, aunque no hay compromisos establecidos hasta el momento.

Con estas declaraciones, el ‘Piojo’ busca dar claridad sobre el rumbo del club y evitar especulaciones, enfocando el proyecto en una planificación seria y alineada con su visión deportiva.

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