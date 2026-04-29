Atlante revela la razón para elegir a Miguel Herrera: “Necesitamos un técnico con ADN azulgrana”

El vicepresidente de los Potros, Emilio Escalante Jr también habló de los rumores que vinculan a Javier ‘Chicharito’ Hernández como refuerzo

Miguel Herrera ante un nuevo reto | Imago 7

El regreso del Atlante a la Primera División de la Liga MX tendrá a Miguel Herrera como uno de los rostros principales del proyecto. Emilio Escalante Jr explicó que la elección del ‘Piojo’ no solo respondió a su experiencia como entrenador, sino a su vínculo histórico con el club y a la necesidad de encontrar a un técnico que entendiera la identidad azulgrana desde el primer día.

“Nosotros siempre habíamos sido claros que necesitamos un técnico con ADN azulgrana. Tuvimos muchas opciones, pero creo que Miguel fue el que más buena disposición tuvo con nosotros, estuvo al pendiente. Al momento de platicar con él no nos arrepentimos de haberlo escogido”, señaló a los medios Escalante Jr, al hablar sobre la decisión de entregar el banquillo al estratega mexicano en esta nueva etapa del equipo.

El directivo también destacó que Herrera recibió el proyecto con una conexión especial, debido a su pasado con el Atlante y al sentido que la directiva quiere darle al regreso del club: “Miguel es atlantista de hueso colorado. Cuando le platicamos que íbamos a regresar, que teníamos este proyecto por amor, no por negocio, creo que él lo entendió perfectamente. Entiende perfectamente hacia dónde vamos dirigidos y tenemos que llegar a competir, a cumplir. Es muy importante que nosotros demos los resultados a nuestra afición”, agregó.

La apuesta del Atlante no se limitará al primer equipo. Escalante Jr aseguró que uno de los objetivos principales será fomentar y desarrollar talento joven, con la intención de fortalecer las bases azulgranas y darle continuidad al proyecto. “Creo que es muy importante fomentar y desarrollar, sobre todo a los jóvenes. Sabemos perfectamente cuáles son nuestras debilidades, pero también nuestras oportunidades, y es por eso que vamos a buscar crecer. Que todos los chavitos puedan tener en un futuro esa oportunidad de entrar a las bases azulgrana”, afirmó.

Sobre el reto económico que implicará competir en Primera División, el directivo reconoció que Atlante no tendrá la misma estructura que otros clubes, pero aseguró que buscarán compensarlo con trabajo físico, identidad y formación: “No vamos a tener las estructuras que tienen otros grandes clubes. Somos muy honestos. Posiblemente no compitamos en lo económico, pero sí en lo físico. Vamos a impulsar mucho a los chavos a que vengan a trabajar fuerte, a buscar esa garra, esa mística, lo que caracteriza al Atlante. A lo que tengamos vamos a competir y vamos a dar el máximo que podamos”.

Finalmente habló de los rumores del posible refuerzo de Chicharito Hernández y aunque no le cerró la puerta como posible refuerzo azulgrana fue claro sobre darle oportunidad a los jóvenes: “Por ahora no te puedo confirmar nada. Te podré decir que no, yo no tengo nada en el radar que hayamos hablado, pero esperen noticias pronto”.

Hobbit Bermúdez y Marco García, emocionados por regresar a Primera División

Christian ‘Hobbit’ Bermúdez no ocultó la motivación que le genera volver a trabajar bajo las órdenes de Miguel Herrera, técnico con el que fue campeón en el América. El futbolista azulgrana destacó que conoce bien la exigencia del ‘Piojo’ y el impacto que puede tener en el plantel del Atlante: “Claro que me motiva, lo conozco muy bien y sé su forma de trabajar y cómo impulsa al jugador. La sola presencia y jerarquía de Miguel hace que el jugador esté más concentrado y motivado incluso antes de empezar a entrenar. Sabemos que Miguel impone”.

A sus 39 años, Bermúdez también habló del reto personal que representa mantenerse en el alto rendimiento y regresar a la Primera División con el Atlante. El ‘Hobbit’ aseguró que su impulso pasa por demostrarse que la edad no es una barrera y por dejar un mensaje a las nuevas generaciones: “Primero, demostrarme a mí mismo que la edad no es un impedimento para estar en el alto rendimiento que requiere la primera división. También quiero mostrarles a los jóvenes que, a pesar de mis 39 años y cuatro operaciones, no hay límites para cumplir los sueños si uno se siente de la mejor manera”. Además, reconoció el valor especial que tiene volver al Estadio Azteca: “Ahí debuté, metí mi primer gol en primera y fui campeón con América. Es como el lugar que me vio nacer y tal vez donde me voy a retirar”.

Por su parte, Marco García también expresó la ilusión que le genera la oportunidad de regresar a la Primera División después de varios años de trabajo en la Liga de Expansión. El jugador señaló que este nuevo paso con Atlante representa una responsabilidad mayor, tanto por la exigencia interna como por la competencia que habrá en el plantel: “Me genera mucha ilusión. Han sido años de trabajo en la Liga de Expansión tratando de dar el mejor esfuerzo para volver a subir. Siento que el compromiso es doble porque no será fácil ganarse un lugar, así que voy a darlo todo para regresar de la forma en que lo visualicé”.

Sobre la llegada de Miguel Herrera al banquillo azulgrana, García aseguró que el plantel recibe con entusiasmo la oportunidad de trabajar con un técnico de amplia experiencia en la Liga MX: “Sí, me emociona porque es un entrenador con mucha experiencia en la liga y creo que le viene muy bien al plantel. Tengo muchas ganas de empezar a trabajar y ganar un lugar”, afirmó. Además, al ser cuestionado sobre los rumores que vinculan a Javier ‘Chicharito’ Hernández con el Atlante, dejó claro que cualquier refuerzo que llegue a sumar será bien recibido: “La verdad es que sí. Este equipo se trata de venir a sumar y cualquier persona que venga a poner su granito de arena y a trabajar será bienvenida. Ilusiona que se esté planeando un gran grupo para poder competir”.

Te puede interesar: