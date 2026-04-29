Benzema evita la coronación del Al-Nassr de Cristiano Ronaldo ¿Qué necesita CR7 para levantar el título?

El Al-Hilal derrotó por la mínima diferencia al Damac; Al-Nassr está por jugar su duelo pendiente de la jornada 30 ante Al-Ahli

‘CR7’ y el Al-Nassr tiene en sus manos el poder obtener el título de liga | Reuters

La pelea por el título en la Saudi Pro League sigue abierta tras la victoria de Al-Hilal sobre el Damac, resultado que evitó que Al-Nassr se acercara al título de liga. A falta de cuatro jornadas, la diferencia en la tabla se mantiene en cinco puntos, lo que obliga al equipo de Cristiano Ronaldo a sostener el ritmo en la recta final.

Al-Hilal encontró el gol a través de Sergej Milinkovic-Savic, quien marcó la diferencia en un partido en el que su equipo tuvo el control. El resultado mantuvo con vida la competencia por el liderato y pospuso cualquier festejo del conjunto que marcha en primer lugar.

Con 76 puntos, Al-Nassr depende de sus propios resultados para cerrar el torneo en la cima. Si logra una victoria en su siguiente compromiso, alcanzaría las 79 unidades y ampliaría la ventaja, aunque su perseguidor aún cuenta con un partido pendiente que podría modificar el panorama.

Saudi Pro League | Primeros sitios de la tabla general

Al-Nassr | 29 partidos disputados | 76 puntos Al-Hilal | 29 partidos disputados | 71 puntos

El calendario también coloca un enfrentamiento directo entre ambos equipos en la jornada 32. Ese partido se perfila como uno de los momentos clave del cierre del torneo, ya que podría recortar la distancia o definir el rumbo del campeonato según el resultado.

Antes de ese duelo, Al-Nassr deberá enfrentar a rivales como Al-Ahli, Al-Qadsiah y Al-Shabab, partidos en los que no puede ceder puntos si busca mantener la ventaja. Por su parte, Al Hilal también tiene compromisos que incluyen equipos como Al-Hazem y Al-Khaleej, además del duelo pendiente.

Al-Nassr | Partidos pendientes

Al-Nassr vs Al-Ahli | Jornada 30 | 29 de abril 79

Al-Qadsiah vs Al-Nassr | Jornada 31 | 3 de mayo

Al-Shabab vs Al-Nassr | Jornada 33 | 7 de mayo

Al-Nassr vs Al-Hilal | Jornada 32 | 12 de mayo

Al-Nassr vs Damac | Jornada 34 | 21 de mayo

Al-Hilal | Partidos pendientes

Al-Hazem vs Al-Hilal | Jornada 31 | 2 de mayo

Al-Khaleej vs Al-Hilal | Jornada 28 (Pendiente) | 5 de mayo

Al-Nassr vs Al-Hilal | Jornada 32 | 12 de mayo

Al-Hilal vs Neom | Jornada 33 | 16 de mayo

Al-Fayha vs Al-Hilal | jornada 34 | 21 de mayo

El margen de error es reducido en esta etapa del torneo. Cada resultado puede alterar la diferencia en la tabla, especialmente considerando que ambos equipos aún sumarán puntos en las jornadas restantes.

Para asegurar el título, Al-Nassr necesita mantener la consistencia y aprovechar su ventaja actual. Un triunfo en el enfrentamiento directo o una combinación de resultados favorables le permitirían cerrar la temporada en el primer lugar sin depender de otros marcadores.

¿Cómo se define al campeón de la Liga Profesional Saudí?

El campeón de la Saudi Pro League se define bajo un formato de liga regular, en el que todos los equipos se enfrentan entre sí a lo largo de la temporada en un sistema de todos contra todos. Al finalizar las 30 jornadas, el club que haya sumado la mayor cantidad de puntos se queda con el título.

El sistema de puntuación otorga tres puntos por victoria, uno por empate y ninguno por derrota. En caso de igualdad en puntos, el criterio de desempate principal es la diferencia de goles, lo que determina la posición final en la tabla.

¿Cuánto tiempo tiene sin ser campeón el Al Nassr en la liga de Arabia Saudita?

Al-Nassr no gana la liga saudí desde 2019, lo que marca varios años sin levantar el título a pesar de mantenerse como uno de los equipos protagonistas del torneo. En las últimas temporadas, el club ha terminado como subcampeón en las campañas 2022-23 y 2023-24.

Durante este periodo, otros equipos, como Al-Hilal, han dominado el campeonato, lo que ha incrementado la presión sobre Al-Nassr para volver a la cima. En la temporada actual, el equipo tiene la oportunidad de romper esa racha y recuperar el campeonato.

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