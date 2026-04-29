Miguel Herrera y la Liguilla sin seleccionados: “Yo hubiera preferido que llegaran con ritmo”

El Piojo habla en exclusiva tras la convocatoria de Javier Aguirre para la Copa del Mundo de 2026

Miguel Herrera se pronunció sobre uno de los temas más discutidos en el cierre del Clausura 2026: la ausencia de jugadores convocados a la selección mexicana durante la Liguilla. El técnico del Atlante reconoció la decisión tomada por el cuerpo técnico del Tri, pero dejó claro que, desde su perspectiva, el manejo ideal habría sido distinto, especialmente pensando en el nivel competitivo con el que los futbolistas llegan a un torneo como el Mundial.

En entrevista con Claro Sports en W Radio, el estratega explicó que el ritmo de competencia es un factor determinante en el rendimiento de cualquier jugador. Para Herrera, disputar partidos de alta exigencia como los de la Liguilla puede ser clave para mantener la intensidad y concentración necesarias antes de integrarse a la selección.

“Yo respeto la idea de Javier y creo que está muy bien aceptada, pero yo hubiera preferido que los muchachos llegaran con ritmo de competencia”, comentó, dejando entrever que, aunque comprende la lógica del proceso, no coincide del todo con la decisión de separar a los seleccionados en esta etapa.

El exseleccionador nacional profundizó en cómo habría gestionado este escenario. “Preferiría que conforme fueran quedando eliminados de la Liguilla se fueran incorporando, para que lleguen en un nivel alto de competencia y concentración”, explicó, señalando que el entorno de partidos decisivos puede aportar una preparación más cercana a lo que exige una Copa del Mundo.

Herrera también se refirió a decisiones puntuales dentro de la convocatoria, como la ausencia de Marcel Ruiz, un caso que ha generado debate entre analistas y aficionados. Desde su experiencia, el mediocampista tenía argumentos para ser considerado en el proceso rumbo al Mundial.

“Podríamos no estar de acuerdo en algunas situaciones, sobre todo en la de Marcel Ruiz, que yo creo que tendría que haber estado”, afirmó, aunque matizó su postura al reconocer que la decisión final corresponde al técnico nacional.

Pese a sus diferencias, el Piojo evitó generar polémica y respaldó el trabajo del seleccionador. “Javier es el que decide para armar el mejor equipo para el Mundial”, añadió, destacando la complejidad de elegir a los jugadores que representarán al país en un torneo de máxima exigencia.

En ese contexto, Herrera considera que el Tri tiene elementos suficientes para competir, pero insiste en que el aspecto competitivo y el ritmo de juego pueden marcar diferencias en instancias decisivas.

De cara al Mundial de 2026, el técnico dejó claro que el reto no solo pasa por el talento individual, sino por llegar en el mejor momento posible en términos físicos, futbolísticos y mentales, elementos que, a su juicio, se potencian en escenarios como la Liguilla.

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