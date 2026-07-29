De goleador mundialista a figura del Al Qadsiah: Julián Quiñones vuelve como ídolo a Arabia Saudita

El delantero mexicano fue recibido por aficionados del Al Qadsiah después de marcar cuatro goles en el Mundial 2026

Julián Quiñones vuelve como ídolo a Arabia Saudita. Foto Instagram: @fcqadsiah

Julián Quiñones regresó a Arabia Saudita para incorporarse al Al Qadsiah después de convertirse en uno de los referentes ofensivos de México en el Mundial 2026. El delantero fue recibido por aficionados en el aeropuerto, firmó fotografías y recibió distintos reconocimientos tras marcar cuatro goles en cinco partidos con la selección nacional.

El atacante llega a la nueva temporada respaldado también por su rendimiento en la Saudi Pro League, donde terminó como campeón goleador con 33 anotaciones en 31 encuentros. Su producción con el club y el Tricolor fortaleció su condición de figura antes de volver a los trabajos de pretemporada. LEE LA NOTA COMPLETA

TE PUEDE INTERESAR