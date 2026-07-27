¡Benzema, contra las cuerdas! Una supuesta guerra con Al Hilal sacudiría la Saudi Pro League

Karim Benzema todavía no sabe qué será de su futuro en la próxima temporada debido a que el club habría decidido no contar con su presencia

Karim Benzema no tendría cabida en el Al Hilal | Reuters

El futuro de Karim Benzema en la Saudi Pro League no estaría del todo claro y, por consecuencia, tampoco el rumbo de su carrera profesional. El delantero francés no entraría en los planes del Al Hilal para la temporada 2026-27; sin embargo, su salida de la institución no resultaría sencilla debido a que ambas partes mantendrían diferencias sobre los términos y condiciones para poner fin a su contrato, de acuerdo con información que surgió este lunes 27 de julio.

De acuerdo con el diario saudí Arriyadiyah, la directiva del Al Hilal habría decidido dejar de contar con el atacante galo para la próxima campaña. La intención del club sería abrir espacio para incorporar nuevos refuerzos debido a las limitaciones que existen con las plazas destinadas a futbolistas extranjeros, por lo que Benzema sería uno de los sacrificados dentro de la planificación deportiva.

La postura del exfutbolista del Real Madrid, no obstante, sería completamente distinta. El francés tendría la intención de cumplir el contrato que aún lo vincula con la institución y, según el reporte, habría rechazado todas las ofertas que tendría sobre la mesa para cambiar de equipo durante el actual mercado de fichajes de verano, una situación que colocaría al Al Hilal en una posición complicada.

El informe también detalla que la directiva de las Ondas Azules le habría propuesto un traspaso a un club recién ascendido a la Primera División de la Saudi Pro League. Benzema, por su parte, habría presentado una alternativa distinta: recibir el pago íntegro del salario correspondiente a la última temporada de su contrato para convertirse en agente libre y elegir por su cuenta el próximo destino de su carrera.

El Al Hilal no habría aceptado esa propuesta al considerar que la operación representaría un fracaso económico y un impacto negativo para las finanzas del club. La institución apostó por el fichaje de Karim Benzema hace apenas medio año con la expectativa de incrementar su cuota goleadora, aunque las estadísticas del exdelantero del Real Madrid no habrían dejado plenamente satisfecha a la directiva.

Karim Benzema ha disputado 13 partidos con la camiseta del Al Hilal, con un balance de nueve goles y cinco asistencias. Aun así, el futuro del atacante francés de 38 años permanece en el aire mientras ambas partes buscan resolver si continuará en la institución de las Ondas Azules o si pondrán fin a su vínculo contractual.

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