Con más dudas que certezas: Jhon Durán se une a la pretemporada de Al Nassr

El delantero se perdió el Mundial con la Selección Colombia, por inconsistencia deportiva y problemas ajenos al fútbol en el camerino.

Jhon Duran con la Selección Colombia / Vizzor Image.

El futuro de Jhon Jáder Durán es un enigma completo. Después de conocerse que no seguiría en el Zenit de Rusia, el jugador pasó un periodo de vacaciones en Colombia, inclusive apoyó al Envigado en las finales del Torneo BetPlay 2026-I, sin embargo ya alistó maletas y está listo para cumplir la pretemporada con Al Nassr.

Medios y periodistas de Arabia Saudita avisaron que el colombiano arribó este lunes al Aeropuerto de Riad, se desconoce si el antioqueño jugará esta temporada con el equipo liderado por el técnico Ange Postecoglou, no obstante el delantero tiene que cumplir con un contrato que lo ata al cuadro arábico hasta junio del 2030.

🚨 #SONDAKİKA | 🟡🇸🇦 Jhon Durán, Al Nassr'ın Abha'daki sezon öncesi kampına katılmak üzere Riyad Havalimanı'na geldi.



✈️ Kolombiyalı golcü, kamp için yola çıktı.



📍@ByanNassr pic.twitter.com/NrqKY5l1x3 — Lüpen Sports (@Lupen_Sports) July 13, 2026

Después de su salida del Aston Villa, Durán ha deambulado por varios clubes del mundo: Al Nassr, Fenerbahce y Zenit, todo esto en un periodo de un año y medio, dicha inconsistencia deportiva que claramente lo han afectado durante este tiempo y que también fue pieza clave para no ser convocado al Mundial 2026 con la Selección Colombia.

Sin embargo el futbolista declaró recientemente que esta situación lo mantiene sereno: “A nivel personal excelente, tranquilo, contento. Hay una noticia por ahí buena que tengo, estoy contento. Gracias a Dios, se pasan momentos malos como todo, pero hemos estado contentos se sale de todo lo malo. Ha sido una temporada de muchas lesiones, mucho corte y estoy preparado para lo que sea”, declaró en diálogo con Win Sports.

Recientemente se habló y todo estaba encaminado a que Jhon Jáder Durán llegara al Galatasaray, sin embargo esto se habría reversado, ya que el elenco de Arabia Saudita está pasando por una situación económica preocupante, a tal punto que había cambiado las condiciones del préstamo para que el club turco asumiera una parte del mismo y esto no cayó bien en las toldas de la escuadra de Estambul.

En el mercado de fichajes que se efectúa por estos días alrededor del mundo, se habla que el Sevilla de España y el Porto de Portugal también estarían interesados en los goles del colombiano, pero nada oficial por el momento. El sudamericano estará por estos días bajo las órdenes de Ange Postecoglou, mientras se define su futuro.

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