Julián Quiñones sobre la afición mexicana en el Mundial 2026: “Nunca me imaginé que el fanatismo llegara a tantas extremidades”

Publicado por Redacción Claro Sports

Julián Quiñones habló de sus cuatro goles con México en el Mundial 2026, el apoyo de su familia y la emoción de vivir su primera Copa del Mundo.

Anotó el primer gol del Mundial
Julián Quiñones anotó el primer gol del Mundial 2026 | Imago7

El delantero Julián Quiñones habló sobre su actuación en el Mundial 2026 con la selección mexicana, donde se consolidó como una de las figuras del equipo. El atacante destacó tras convertirse en el máximo goleador del Tri con cuatro anotaciones.

En entrevista con su club, el Al Qadisiya de Arabia Saudita, el futbolista resaltó la importancia del respaldo recibido durante el torneo. Quiñones aseguró que el apoyo de su equipo fue fundamental para alcanzar su mejor nivel en la Copa del Mundo.

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