Julián Quiñones sigue brillando en Arabia Saudita. Tras renovar con Al-Qadisiya hasta 2030, continúa como el segundo goleador más letal del mundo

Julián Quiñone sigue marcado goles en Arabia Saudita | Reuters

Julían Quiñones, delantero colombiano nacionalizado mexicano, renovó su contrato con el Al-Qadisiya de Arabia Saudita hasta el año 2030, así lo informó César Luis Merlo. La noticia llega como un indicio claro de la confianza que el club árabe tiene en el atacante, quien ha sido una de sus piezas clave durante su estancia en la liga saudí. Quiñones, quien ya se ha destacado como uno de los máximos goleadores del equipo, continuará siendo una de las estrellas principales en la ofensiva del club.

El colombiano ha demostrado en los últimos años un nivel de juego impresionante, lo que le ha permitido no solo destacar en Arabia, sino también ser nombrado líder de goleo en la liga saudí. Durante la temporada 2025-2026, ha mostrado su capacidad para marcar goles y ser el motor ofensivo del Al-Qadisiya. Su rendimiento le ha valido el reconocimiento tanto de su club como de los seguidores del fútbol árabe.

El equipo de Quiñones ocupa actualmente la cuarta posición en la tabla con 68 puntos, y su próximo partido será contra Al Feiha, este sábado 9 de mayo.

La relación con Al-Qadisiya

La renovación de Quiñones con Al-Qadisiya no solo habla del éxito personal del jugador, sino también de la visión a largo plazo del club saudí, ya que tenía contrato con el equipo hasta 2028. La liga saudí ha crecido considerablemente en los últimos años, y con la permanencia del colombiano, Al-Qadisiya asegura a uno de sus jugadores más fundamentales para el futuro cercano.

Julián Quiñones brilla y se coloca como el segundo goleador más letal del mundo

Julián Quiñones sigue dejando huella en la Liga Profesional Saudí. Con un golazo de derecha que selló la victoria 3-1 de Al-Qadisiya sobre el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, el delantero mexicano no solo aseguró los tres puntos para su equipo, sino que también se consolidó como el segundo goleador más letal del planeta, con 29 goles en la temporada.

Contando todas las competencias que ha disputado con el Al-Qadisiya, Julián Quiñones ha jugado un total de 32 encuentros esta temporada. Durante ese tiempo, el delantero mexicano ha marcado 33 goles y ha asistido en tres ocasiones, dejando claro que su aporte al equipo es invaluable. Con su desempeño, Quiñones sigue rompiendo récords y continúa demostrando por qué es una de las figuras más destacadas del futbol saudí.

Estadística Temporada 2024-25 Temporada 2025-26 Total Al-Qadisiya Partidos Jugados 28 28 56 Goles 20 29 49 Asistencias 4 3 7 Tarjetas Amarillas 7 3 10 Tarjetas Rojas 1 0 1

Palmarés y logros de Julián Quiñones en su carrera

Julián Quiñones ha tenido una brillante carrera en el fútbol mexicano, destacándose en equipos como América, Atlas y Tigres UANL. Con 6 títulos de Liga MX en su haber, incluyendo dos bicampeonatos con América y Atlas, se ha consolidado como uno de los jugadores más laureados de la Liga. Además, ha sido pieza clave en títulos internacionales, con la Concacaf Champions League ganada con Tigres en 2020 y la Copa Oro con la Selección Mexicana en 2025. Su paso por Venados y su formación en selecciones juveniles le permitieron comenzar su carrera con gran proyección, lo que lo ha llevado a ser uno de los delanteros más importantes de la historia reciente del fútbol mexicano.

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