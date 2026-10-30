Alberto Castellanos acusa a la FMF: “Están cerrando el tanque de oxígeno hasta que se muera esta categoría”

El presidente de Leones Negros reveló que no fueron consultados sobre el fondo de solidaridad y confirmó que los clubes mantendrán su lucha por recuperar el ascenso y descenso

Alberto Castellanos pide claridad en la certificación | Imago 7

La aprobación de un fondo de solidaridad para fortalecer a la Liga de Expansión MX, anunciada este viernes 30 de octubre por la Federación Mexicana de Fútbol , generó cuestionamientos entre los clubes que mantienen su lucha por recuperar el ascenso y descenso. José Alberto Castellanos, presidente de Leones Negros, reveló que su institución no fue consultada sobre la iniciativa y manifestó sus dudas sobre las motivaciones detrás de la medida que busca reducir las diferencias económicas entre categorías.

En entrevista exclusiva con Claro Sports en W, el directivo reconoció que los recursos adicionales podrían beneficiar a los equipos, pero insistió en que el principal problema de la división es la imposibilidad de ascender deportivamente. También cuestionó la distribución de los ingresos del fútbol mexicano, defendió la capacidad de varios clubes para competir en Primera División y confirmó que las acciones legales ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) continuarán independientemente del anuncio.

Leones Negros no fue consultado sobre el fondo de solidaridad de la FMF

El nuevo mecanismo pretende mejorar la infraestructura, la formación de futbolistas y la administración de los clubes para acercarlos a los requisitos de participación en Primera División. Sin embargo, Castellanos aseguró que la Federación sostuvo reuniones con otros equipos sin involucrar a los que han exigido el regreso del ascenso y descenso.

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“No lo platicaron con nosotros. Sé que sí lo estaban platicando. Estaban teniendo reuniones en la Federación Mexicana de Fútbol con los demás clubes con los que no se han estado manifestando por el tema del ascenso y descenso. Yo creo que viene de ahí. Nosotros nos enteramos hasta el día de hoy que sale en los medios de comunicación”.

Aunque recibió favorablemente la posibilidad de contar con mayores recursos, el dirigente sostuvo que un mecanismo de esta naturaleza debió existir desde hace años. También manifestó su preocupación por la posibilidad de que los apoyos no lleguen a todos los participantes, particularmente a los que han promovido acciones contra la desaparición del ascenso.

“Ojalá y ese mecanismo de solidaridad no solamente existiera para los clubes de la Liga de Expansión, que quiero pensar que es para todos los equipos de la Liga de Expansión, no solamente para los que estuvieron en reuniones con ellos. Y ojalá existiera también para los de la Premier y los de la TDP, porque realmente si queremos fortalecer el sistema de nuestro fútbol mexicano, tienen que beneficiarse todos los equipos de la pirámide, no solamente los equipos de la Liga MX. Siempre se han quedado los recursos en la Liga MX, nada más”.

¿Por qué la FMF anunció el fondo de solidaridad en este momento?

Uno de los principales cuestionamientos de Castellanos se relaciona con el momento elegido para presentar la iniciativa. El anuncio llega mientras diferentes clubes mantienen procedimientos legales y gestiones institucionales para modificar las condiciones de competencia del fútbol mexicano. El directivo reconoció que desconoce si existe alguna relación entre el fondo y estas acciones.

“No termino de entender todavía cuál es el fondo. Lo que yo quiero interpretar es que ante todo lo que está ocurriendo, es una forma de parte de la Federación de decir que miren sí estamos haciendo un esfuerzo, sí los vamos a apoyar´ pero al final lo que realmente necesitamos es el ascenso y descenso, porque nosotros generamos dinero si hay una motivación para que un equipo pueda ascender”.

Castellanos explicó que la posibilidad de competir por un lugar en Primera División representa un incentivo económico por sí mismo. Considera que los patrocinios, la venta de camisetas y la asistencia a los estadios podrían incrementarse si los resultados deportivos determinaran nuevamente la movilidad entre categorías.

“Si hay ascenso y descenso y hay la motivación, van a llegar más patrocinadores, más gente va a ir al estadio, se van a vender más camisetas. En fin, vamos a generar mayores recursos. Los recursos que hay de mecanismos de solidaridad deben de estar además de lo que nosotros podamos generar. De esa forma vamos a fortalecer la categoría y el beneficio total es para todo el sistema del fútbol mexicano”.

“Sin ascenso realmente no tiene razón de ser esta categoría”

Para el presidente de Leones Negros, recuperar el ascenso y descenso es la única solución estructural que permitiría fortalecer a la Liga de Expansión.

“La única motivación que existe para los equipos que estamos en esta categoría es el ascenso. Sin ascenso realmente no tiene razón de ser esta categoría. Es la realidad. Desde el 2016 a la fecha lo que han querido es ir cerrando poco a poco el tanque de oxígeno hasta que se muera esta categoría”.

El dirigente recordó que en 2020 se suspendió el ascenso y descenso y se estableció un esquema de apoyos económicos financiado mediante las multas impuestas a los clubes peor ubicados en la tabla de cocientes. Seis años después, encuentra similitudes entre aquella decisión y el nuevo fondo anunciado por la Federación, aunque ahora las multas ya no forman parte del sistema.

“Es un déjà vu de lo que ocurrió en el 2020. Se va a suspender la liga y les vamos a dar dinero. Nada más en aquella ocasión era una contraprestación, porque los equipos que estaban terminando en los últimos tres lugares tenían que pagar una multa y de ahí nos pagaban a nosotros. Pero ahora que ya no existe la multa en Primera División y que eliminaron el ascenso y descenso, ahora están buscando un mecanismo de solidaridad. Este mecanismo debería de existir, pero desde siempre”.

¿Qué equipos de la Liga de Expansión podrían competir en Primera División?

Castellanos rechazó que la diferencia de recursos entre categorías sea un impedimento para recuperar inmediatamente el ascenso. Identificó a Leones Negros, Mineros, Morelia, Cancún y La Paz como instituciones que, desde su perspectiva, cuentan con las condiciones necesarias para competir en la Liga MX.

“No habría ninguna razón por la cual pudiera en este momento negarle a Mineros, por ejemplo, que no solamente tiene un estadio de 20,000, sino que ha invertido más de 100 millones de pesos en infraestructura deportiva, que tiene fuerzas básicas, que tiene todo para poder ascender, o a Leones Negros o a Morelia o al propio Cancún. Todos hemos venido haciendo esfuerzos importantes para ello”.

Como ejemplo del potencial económico que representa jugar en Primera División, el presidente universitario recordó el crecimiento de Leones Negros durante la temporada 2014-15. Según sus cifras, la institución pasó de generar entre 36 y 40 millones de pesos a alcanzar ingresos de 350 millones, con un excedente de 50 millones respecto a sus gastos.

“Este equipo generaba entre 36 y 40 millones de pesos. Pero en Primera División generamos 350 millones de pesos. Después de 20 años de no estar en Primera División, no sabíamos qué tanto podíamos generar, qué tanto tendría de éxito el equipo en Primera División, pero generamos 50 millones más de lo que nos gastamos. Si hubiéramos sabido, hubiéramos invertido más”.

Leones Negros mantendrá su lucha ante el TAS pese al anuncio de la FMF

La aprobación del fondo no modifica las acciones emprendidas por los clubes que buscan recuperar el ascenso y descenso. Castellanos confirmó que Leones Negros continuará con el procedimiento ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, además de colaborar con las autoridades de competencia económica y participar en las discusiones legislativas relacionadas con el sistema del fútbol nacional.

“Nosotros seguimos en la misma ruta, peleando en el TAS, esperando las audiencias del 18 y 19 de noviembre, coadyuvando con el tema de la Comisión Nacional Antimonopolio, que ya nos ha estado pidiendo información a todos los equipos, coadyuvando también en el legislativo cuando sea necesario, como el foro en el que nos invitaron”.

Más allá de los procedimientos legales, Castellanos sostuvo que la situación representa una oportunidad para revisar la gobernanza de la Federación y establecer mecanismos de rendición de cuentas. En particular, cuestionó que todavía se desconozcan el origen de los recursos del fondo de solidaridad y las condiciones bajo las cuales serán distribuidos.

“Es increíble que no exista transparencia, que no haya rendición de cuentas. No sabemos ni siquiera ahorita este fondo de solidaridad de dónde viene, cuál es el origen de esos recursos, son de lo que generó la selección, van a hacer un apoyo a todos los equipos de la Liga MX, no hay transparencia. No sabemos qué está ocurriendo y yo creo que es importante que aprovechemos esta coyuntura para que se transforme y que se genere una gobernanza con mucha certeza jurídica para toda la pirámide del fútbol en la Federación Mexicana de Fútbol”.