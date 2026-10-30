Prácticas Libres 2 GP de México 2026 en directo: Checo Pérez hoy en la Fórmula 1, al momento

¿Cómo llegan las escuderías al GP de México?

Mercedes llega al Gran Premio de México como líder del Campeonato Mundial de Constructores con 607 puntos, después de dominar gran parte de la temporada 2026. La escudería alemana cuenta con Andrea Kimi Antonelli, quien suma 365 unidades, y George Russell, segundo del campeonato con 242. El italiano consiguió su novena victoria del año en el Gran Premio de Estados Unidos y podría asegurar el título mundial en México, donde busca convertirse en el campeón más joven en la historia de la Fórmula 1.

Ferrari ocupa el segundo lugar del Mundial de Constructores con 474 puntos, una diferencia de 133 unidades respecto de Mercedes. La escudería italiana tiene a Lewis Hamilton en el tercer puesto de la clasificación de pilotos, con 241 puntos, mientras que Charles Leclerc llega después de marcar el mejor registro en la primera práctica del viernes. El 1:18.128 del monegasco lo colocó por delante de los Mercedes de Antonelli y Vesti, un resultado que abre la posibilidad de una pelea por las primeras posiciones durante el resto del fin de semana.

Red Bull y McLaren llegan empatados con 355 puntos en el campeonato de equipos, aunque la escudería de Milton Keynes ocupa el tercer lugar por los criterios de desempate. Max Verstappen aparece cuarto en la clasificación de pilotos, con 236 unidades, mientras que Lando Norris se encuentra en la sexta posición con 211. Ambos equipos buscarán aprovechar las condiciones del circuito mexicano para marcar diferencias en la lucha por el tercer puesto del Mundial de Constructores.

Cadillac enfrenta un panorama diferente en su primera temporada dentro de la Fórmula 1, debido a que ocupa el último lugar de la clasificación de escuderías, todavía sin puntos. Sergio Pérez terminó decimonoveno en el Gran Premio de Estados Unidos y ahora disputa su primer fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez con el equipo estadounidense. En la FP1, Checo completó 31 vueltas y terminó decimoctavo, mientras que Colton Herta, quien sustituyó a Valtteri Bottas, finalizó en el último puesto.