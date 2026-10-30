Prácticas Libres 2 GP de México 2026 en directo: Checo Pérez hoy en la Fórmula 1, al momento
La segunda práctica libre medirá el ritmo de Cadillac y la respuesta de Mercedes tras el liderato de Leclerc en la primera sesión
¡Todo listo en Cadillac!
Checo Pérez tiene previsto salir a la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez. Sin embargo, el piloto mexicano canceló una aparición programada con aficionados para concentrarse en su preparación. Valtteri Bottas regresará al volante de Cadillac para las Prácticas Libres 2 del Gran Premio de México 2026, después de ceder su asiento a Colton Herta durante la primera sesión, como parte del programa obligatorio de participación de pilotos novatos.
¡Toda la carne al asador en las FP2!
Charles Leclerc marcó el mejor tiempo en la primera práctica libre del Gran Premio de México 2026, una sesión caracterizada por la presencia de polvo en la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez y la participación de diez pilotos novatos. Para las Prácticas Libres 2 regresarán a sus monoplazas figuras como George Russell, Lando Norris y Max Verstappen, quienes cedieron sus asientos durante la primera tanda. Con las alineaciones titulares nuevamente en pista, las escuderías continuarán trabajando en sus configuraciones de cara a la clasificación del sábado, mientras los tiempos y las posiciones se actualizarán en directo durante toda la sesión.
¿A qué hora inician las Prácticas Libres 2 del GP de México 2026 de hoy 30 de octubre?
Las Prácticas Libres 2 del Gran Premio de México comenzarán este viernes 30 de octubre a las 16:00 horas y terminarán a las 17:00 horas, tiempo del centro de México. Durante los 60 minutos de actividad, los pilotos trabajarán en la configuración de sus monoplazas, la evaluación de neumáticos y las simulaciones con diferentes cargas de combustible. La sesión tendrá lugar en el Autódromo Hermanos Rodríguez, circuito de 4.304 kilómetros, ubicado en la Ciudad de México.
El calendario del GP de México 2026 continuará el sábado 31 de octubre con la Práctica Libre 3 a las 11:30 horas y la clasificación a las 15:00 horas. Finalmente, la carrera se disputará el domingo 1 de noviembre a las 14:00 horas, con un recorrido de 71 vueltas y una distancia total de 305.354 kilómetros. Todos los horarios corresponden al centro de México.
¿Cómo llegan las escuderías al GP de México?
Mercedes llega al Gran Premio de México como líder del Campeonato Mundial de Constructores con 607 puntos, después de dominar gran parte de la temporada 2026. La escudería alemana cuenta con Andrea Kimi Antonelli, quien suma 365 unidades, y George Russell, segundo del campeonato con 242. El italiano consiguió su novena victoria del año en el Gran Premio de Estados Unidos y podría asegurar el título mundial en México, donde busca convertirse en el campeón más joven en la historia de la Fórmula 1.
Ferrari ocupa el segundo lugar del Mundial de Constructores con 474 puntos, una diferencia de 133 unidades respecto de Mercedes. La escudería italiana tiene a Lewis Hamilton en el tercer puesto de la clasificación de pilotos, con 241 puntos, mientras que Charles Leclerc llega después de marcar el mejor registro en la primera práctica del viernes. El 1:18.128 del monegasco lo colocó por delante de los Mercedes de Antonelli y Vesti, un resultado que abre la posibilidad de una pelea por las primeras posiciones durante el resto del fin de semana.
Red Bull y McLaren llegan empatados con 355 puntos en el campeonato de equipos, aunque la escudería de Milton Keynes ocupa el tercer lugar por los criterios de desempate. Max Verstappen aparece cuarto en la clasificación de pilotos, con 236 unidades, mientras que Lando Norris se encuentra en la sexta posición con 211. Ambos equipos buscarán aprovechar las condiciones del circuito mexicano para marcar diferencias en la lucha por el tercer puesto del Mundial de Constructores.
Cadillac enfrenta un panorama diferente en su primera temporada dentro de la Fórmula 1, debido a que ocupa el último lugar de la clasificación de escuderías, todavía sin puntos. Sergio Pérez terminó decimonoveno en el Gran Premio de Estados Unidos y ahora disputa su primer fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez con el equipo estadounidense. En la FP1, Checo completó 31 vueltas y terminó decimoctavo, mientras que Colton Herta, quien sustituyó a Valtteri Bottas, finalizó en el último puesto.
¿Cómo y dónde ver en vivo el GP de México F1 2026? Canales de TV y online
Las Prácticas Libres 2 del Gran Premio de México 2026 podrán verse en vivo este viernes 30 de octubre a las 16:00 horas por Canal 5, en televisión abierta, y mediante Sky Sports, disponible en los servicios de televisión de paga de Sky e Izzi. Los aficionados también tendrán acceso a la cobertura digital mediante ViX y F1 TV Pro, la plataforma oficial de Fórmula 1 que ofrece transmisiones de las sesiones, cámaras a bordo y herramientas de seguimiento en tiempo real.
El Gran Premio de México también contará con transmisión de la clasificación del sábado y la carrera del domingo, programada para las 14:00 horas. Además, los aficionados podrán consultar en Claro Sports el minuto a minuto de la actividad, con información sobre tiempos por vuelta, posiciones, resultados e incidencias. El fin de semana tendrá un significado especial para Sergio Pérez, quien buscará completar su participación número 300 en la Fórmula 1, ahora como integrante de Cadillac y nuevamente frente a la afición mexicana.
Prácticas Libres 2 GP de México 2026, en vivo
Sergio Pérez vuelve a acelerar ante su afición este viernes 30 de octubre en las Prácticas Libres 2 del Gran Premio de México 2026, que comenzarán a las 16:00 horas, tiempo del centro del país, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El piloto de Cadillac afronta su primera carrera en casa después de ausentarse en 2025 y busca mejorar el rendimiento de su monoplaza, luego de terminar en la decimoctava posición de la FP1, con un tiempo de 1:20.395. La segunda sesión permitirá evaluar los ajustes de las escuderías antes de la clasificación del sábado.
Ferrari dio el primer golpe del fin de semana con Charles Leclerc, quien lideró la Práctica Libre 1 con una vuelta de 1:18.128, seguido por Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, a 659 milésimas, y Frederik Vesti, piloto reserva de las Flechas Plateadas, que ocupó la tercera posición. La atención también está puesta en el italiano Antonelli, líder del Mundial de Pilotos con 365 puntos, quien llega a México con posibilidades matemáticas de conquistar su primer campeonato. Mientras tanto, Checo Pérez buscará aprovechar la segunda sesión para reducir las diferencias respecto de la zona media de la parrilla.