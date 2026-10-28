Julio César Cruz, jugador de Tepatitlán, se une a los castigos ejemplares en la historia del fútbol mexicano

El delantero recibió 11 partidos de suspensión tras empujar a la árbitra, Lizzet García, y entra a una lista que incluye a Carlos Hermosillo, Pablo Aguilar y Nahuel Guzmán

Las sanciones más severas en la historia del fútbol mexicano | Claro Sports

Una expulsión que comenzó con reclamos terminó colocando a Julio César Cruz dentro de una lista poco habitual en el fútbol mexicano. El delantero de Tepatitlán de la Liga de Expansión MX vio la segunda tarjeta amarilla durante la derrota 4-0 ante Cancún FC, pero el episodio no terminó cuando abandonó el partido: después de encarar y empujar a la árbitra Lizzet García, la Comisión Disciplinaria analizó su conducta y determinó una suspensión de 11 encuentros.

El castigo dejará al atacante de 30 años fuera de lo que resta del Apertura 2026 y de buena parte del Clausura 2027. La magnitud de la sanción coloca su caso junto a otros episodios en los que futbolistas —e incluso árbitros— recibieron castigos de doble dígito por agresiones, peleas o conductas consideradas graves. Desde Carlos Hermosillo en un Clásico Nacional hasta Nahuel Guzmán y el episodio del láser en el Clásico Regio, la historia del balompié mexicano conserva varios antecedentes que ayudan a dimensionar lo ocurrido con Cruz.

Julio César Cruz: 11 partidos que lo dejarán fuera hasta 2027

La derrota 4-0 de Tepatitlán ante Cancún FC en la jornada 14 del Apertura 2026 dejó una consecuencia que irá mucho más allá del marcador. Julio César Cruz fue expulsado al minuto 58 después de recibir una segunda amonestación por reclamar y, una vez mostrada la tarjeta roja, encaró a la árbitra Lizzet García hasta terminar empujándola. La acción del delantero derivó en uno de los castigos individuales más extensos de los últimos años en el fútbol mexicano.

La Comisión Disciplinaria impuso 11 partidos de suspensión: uno por recibir una segunda amonestación, tres por emplear lenguaje o actuar de modo ofensivo, insultante o humillante y siete por conducta violenta. La sanción dejará al atacante fuera de lo que resta del Apertura 2026 y de buena parte del Clausura 2027, en un momento en el que Tepatitlán ocupa el último lugar de la clasificación con dos victorias, un empate y 11 derrotas después de 14 jornadas.

¡JULIO CRUZ SE VA EXPULSADO!❌🫣



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Carlos Hermosillo y los 13 partidos tras una pelea en el Clásico Nacional

Uno de los antecedentes más recordados ocurrió en la temporada 1986-87. Carlos Hermosillo, entonces delantero del América, recibió 13 partidos de suspensión después de una pelea campal contra Chivas, una cifra que después de varias décadas continúa como referencia cuando se hablaba de sanciones extensas en el balompié nacional. El incidente comenzó después de una acción que terminó con la expulsión de Fernando Quirarte tras una jugada con Eduardo Bacas.

Hermosillo fue a encarar a Quirarte y le propinó un puntapié cuando el defensor rojiblanco se encontraba sobre el césped. A partir de ahí se desató una trifulca entre integrantes de ambos equipos en uno de los partidos de mayor rivalidad del país. La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol respondió con 13 encuentros fuera de las canchas, una sanción superior incluso a la que ahora recibió Julio César Cruz.

Pablo Aguilar y la sanción de 10 juegos por su incidente con un árbitro

Tres décadas después, otro jugador del América quedó involucrado en un caso disciplinario que trascendió el terreno de juego. Pablo Aguilar fue suspendido 10 partidos en 2017 tras un incidente con el árbitro Fernando Hernández, ocurrido después de la eliminación azulcrema frente a Tijuana en la Copa MX. El defensor paraguayo encaró al silbante al finalizar el encuentro y realizó un movimiento con la cabeza que fue catalogado como intento de agresión.

El desglose inicial contempló ocho partidos por intento de agresión y dos más por insultar a los oficiales del encuentro. El caso escaló posteriormente cuando se intentó aumentar el castigo a un año, situación que provocó una huelga de árbitros y llevó el expediente hasta el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Más allá del proceso posterior, aquellos 10 encuentros quedaron como otro de los antecedentes de sanciones prolongadas en el fútbol mexicano.

Pablo Aguilar y la agresión a Fernando Hernández | Imago7

Fernando Hernández: 12 partidos por el rodillazo a Lucas Romero

El propio Fernando Hernández pasó años más tarde de estar involucrado como árbitro agredido a convertirse en protagonista de una sanción. Durante el América vs León del Clausura 2023, los jugadores de La Fiera rodearon al silbante después de reclamar una supuesta mano previa al gol de Diego Valdés. En medio de la discusión, Hernández dio un rodillazo a Lucas Romero mientras el futbolista argentino reclamaba frente a él.

La Comisión Disciplinaria abrió una investigación y determinó 12 partidos de suspensión para el árbitro, además de una multa económica. El castigo lo dejó fuera durante el resto de aquella temporada, después de haber dirigido siete encuentros como central y uno como cuarto árbitro. León y el propio Romero expresaron posteriormente su respaldo al silbante, pero la sanción permaneció como uno de los precedentes más extensos aplicados a un integrante del cuerpo arbitral mexicano.

Fernando Hernández y el rodillazo a Nicolás Romero | Imago7

Nahuel Guzmán y los 11 partidos por utilizar un láser en el Clásico Regio

En abril de 2024, Nahuel Guzmán recibió 11 partidos de suspensión después del Clásico Regio entre Tigres y Monterrey. El guardameta argentino se encontraba lesionado y observó el encuentro desde un palco del Gigante de Acero, desde donde fue captado utilizando un rayo láser dirigido hacia la cancha y hacia la zona donde se encontraba Esteban Andrada, portero de Rayados.

La Comisión Disciplinaria calificó lo sucedido como comportamiento inapropiado y, después de revisar las evidencias, anunció 11 juegos de suspensión, una multa económica y horas de trabajo social. Tigres y Monterrey también recibieron sanciones económicas relacionadas con distintos incumplimientos alrededor del encuentro, mientras Andrada fue multado por una publicación realizada en redes sociales.

Otras sanciones severas que no llegaron a los 10 partidos

La historia del fútbol mexicano también registra castigos importantes que se quedaron por debajo de la barrera de los 10 encuentros. Ricardo Chavarín recibió nueve partidos en la temporada 1978-79 por participar en una riña contra América, mientras Ángel David Comizzo fue suspendido ocho juegos después de la patada que impactó el rostro de Carlos Hermosillo durante la final entre León y Cruz Azul del Invierno 1997.

A ellos se suman Rubens Sambueza, castigado con ocho partidos cuando jugaba para Toluca por una acción en la que lesionó a Isaac Brizuela, y Tabaré Viudez, quien recibió siete encuentros de suspensión como futbolista de Necaxa por escupir a Darío Cvitanich, entonces jugador del Puebla, durante el Apertura 2010. Casos separados por distintas épocas y circunstancias que ahora vuelven a tomar relevancia después de los 11 partidos impuestos a Julio César Cruz.