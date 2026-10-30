Los citados por Tena para los juegos de Guatemala frente a Canadá por la Concacaf Nations League

Tres ausencias esperadas, una sorpresa

Tena, durante una conferencia. (Photo by Johan ORDONEZ / AFP)

Este viernes 30 de octubre el cuerpo técnico del seleccionado de Guatemala, encabezado por Luis Fernando Tena, brindó la lista de 28 convocados para los juegos frente a Canadá por los cuartos de final de la CONCACAF Nations League. La gran sorpresa de la lista tuvo que ver con la sorprendente citación de Héctor Morales, delantero de Aurora que marcó 11 goles en los últimos nueve partidos seguidos con su equipo…

Por otro lado, las dos ausencias por obligación fueron las de Carlos Salvador Estrada y Jonathan Franco, ya que ambos fueron sancionados por la Concacaf con tres partidos de suspensión al hallárlos culpables de incitar a la violencia al término del partido de Guatemala ante Surinam, por la última jornada de la fase de grupos de la competencia.

Otras dos buenas noticias tienen que ver con que Óscar Santis ya se recuperó al 100% de su molestia muscular que le impidió ser parte de la victoria ante Surinam, y Darwin Lom ya cumplió con la fecha de suspensión que también le hizo quedar afuera. Se trata de dos jugadores que suelen ir de arranque, y que por supuesto serán considerados más que nunca por Tena.

La ausencia que no sorprendió y que se veía venir era la de Arquimidis Ordoñez, quien si bien era hombre de Selección y venía siendo citado, su rechazo a la última convocatoria para la competencia generó una ruptura sin retorno y en efecto, no será tenido en cuenta más allá de que vive un buen presente futbolero en su actual equipo de Estados Unidos.

Los 28 citados de Guatemala

Luis José Morán Varela — Antigua G.F.C.

José Mario Rosales Marroquín — Antigua G.F.C.

Oscar Antonio Castellanos Santos — Antigua G.F.C.

William Jehú Fajardo Montenegro — Antigua G.F.C.

José Agustín Ardón Castellanos — Antigua G.F.C.

César Raúl Calderón Hernández — C.S.D. Municipal.

José Alfredo Morales Concua — C.S.D. Municipal.

Jefry Leonardo Bantes Rodríguez — C.S.D. Municipal.

Rudy Josué Muñoz Boteo — C.S.D. Municipal.

Rodrigo Saravia Samayoa — C.S.D. Municipal.

Kenderson Alessandro Navarro Hernández — C.S.D. Municipal.

Nicolás Samayoa Pacheco — C.S.D. Municipal.

Óscar Alexander Santis Cayax — Brunei DPMM F.C.

Allen José Yanes Pinto — Deportivo Mixco.

José Ramón Bolaños Boburg — Deportivo Mixco.Stheven

Adán Robles Ruiz — Comunicaciones FC.

Erick Diego Alejandro Lemus de Paz — Comunicaciones FC.

Jorge Eduardo Aparicio Grijalva — Xelajú M.C

Antonio de Jesús López Amenábar — Xelajú M.C.

Héctor Alejandro Morales Muñoz — Aurora F.C.

Nicholas George Hagen Godoy — Columbus Crew.

Aarón Joseph Herrera — sin club indicado en la imagen.

Matthew Dominic Evans Wolff — F. C. Wacker Innsbruck.

Olger Escobar — C.F. Montreal.

Rubio Méndez Rubín — El Paso Locomotive FC.

Néstor Adriel Cabrera Gabriel — New York Cosmos.

Arián Estuardo Recinos Vega — Penn State.

Darwin Gregorio Lom Moscoso — The Strongest.

Entradas Guatemala vs Canadá, precios y cuándo salen a la venta

Tribuna: Q1 mil 300.

Q1 mil 300. Platea Sur: Q500.

Q500. Preferencia: Q450.

Q450. General Norte: Q200.

Q200. Preferencia visitante: Q450.

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Más información: Una estrella de Surinam pide perdón a Guatemala tras los incidentes en el final del partido

Calendario de Guatemala en la Nations League

Viernes 13 de noviembre: Guatemala vs Canadá, 20 hs, estadio Manuel Felipe Carrrara.

Martes 16 de noviembre: Canadá vs Guatemala, 19 hs, BMO Field (Toronto).

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