¿Hay alcoholímetro en el GP de México F1 2026? Autoridades despliegan operativo en el AHR

La SSC desplegará 4,302 elementos en el Autódromo Hermanos Rodríguez y sus alrededores durante el Gran Premio de México 2026, con vigilancia terrestre y aérea, atención médica, revisiones y operativo vial

Las autoridades esperan evitar conflictos en el GP de México | Reuters

El Gran Premio de México 2026 contará con un operativo de seguridad dentro y en los alrededores del Autódromo Hermanos Rodríguez, donde la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegará miles de elementos durante el fin de semana de Fórmula 1. Entre las acciones contempladas se encuentran pruebas amistosas de alcoholemia, además de vigilancia, revisiones y labores de proximidad con los aficionados.

La presencia de las autoridades comenzará desde las primeras horas del viernes 30 de octubre y continuará hasta el domingo 1 de noviembre, cuando concluya la actividad del Gran Premio. El dispositivo contempla tanto el interior del circuito como las vialidades cercanas al inmueble ubicado en la alcaldía Iztacalco.

¿Me pueden aplicar la prueba de alcoholímetro en el Gran Premio de México 2026?

La SSC informó que durante el Gran Premio de México se realizarán pruebas amistosas de alcoholemia como parte de las acciones de prevención dentro del Autódromo Hermanos Rodríguez. La información no señala que estas pruebas correspondan a un operativo de alcoholímetro obligatorio como el que se aplica en puntos de revisión vial.

Lo confirmado para el GP de México 2026 son pruebas preventivas de alcoholemia, acompañadas de las labores de vigilancia y seguridad dentro del recinto. El objetivo señalado por las autoridades es contribuir al desarrollo de las actividades y propiciar un ambiente seguro para quienes acudan al evento.

Además, los asistentes estarán sujetos a revisiones de seguridad en diferentes puntos del circuito. La SSC también desplegará binomios caninos especializados en la detección de narcóticos, sustancias ilícitas y explosivos.

¿En qué consiste el operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana?

Para el Gran Premio de México 2026, la SSC contempla un despliegue de 4 mil 302 elementos en el Autódromo Hermanos Rodríguez y sus alrededores. El dispositivo comenzará a las 06:00 horas del viernes 30 de octubre y permanecerá activo hasta el cierre de las actividades del domingo.

Del total, 2 mil 502 policías estarán destinados a las labores de vigilancia, con apoyo de 427 vehículos oficiales, 135 motopatrullas, nueve grúas y tres drones. A ellos se sumarán mil 800 elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), quienes estarán distribuidos en accesos, gradas y otros puntos del recinto.

La cobertura también incluirá atención médica. Las autoridades dispondrán de 15 ambulancias, una motoambulancia, una unidad especial del ERUM y dos helicópteros del agrupamiento Cóndores. Además, se instalarán 13 puntos de atención médica dentro del dispositivo.

Los accesos y distintas zonas del Autódromo también serán vigilados por 11 binomios caninos, especializados en la detección de narcóticos, sustancias ilícitas y explosivos. Las inspecciones se realizarán en áreas como accesos, zonas de alimentos y cajeros automáticos.

En materia vial, la Subsecretaría de Control de Tránsito coordinará la circulación de vehículos y peatones durante los horarios de mayor concentración. Las alternativas recomendadas son Eje 3 Oriente, Calzada General Ignacio Zaragoza, Eje 4 Oriente, Avenida Plutarco Elías Calles y Avenida Té.

#F1 🏁 | Con motivo del Gran Premio de México, efectivos de la #SSC se encuentran desplegados en el Autódromo Hermanos Rodríguez (@autodromohr), ubicado en la alcaldía @IztacalcoAl, donde realizan labores de proximidad y vigilancia, así como pruebas amistosas de alcoholemia, para contribuir al buen desarrollo de las actividades y propiciar un ambiente seguro y familiar. 🏎‍🟀‍👮🏻👮🏻‍♂️ #MexicoGP #F1ESTA #ChecoPerez — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 30, 2026

Horarios del GP México F1 2026 para el 31 de octubre y 1 de noviembre

La actividad de Fórmula 1 continuará el sábado 31 de octubre con la tercera práctica libre a las 11:30 horas, mientras que la clasificación está programada para las 15:00 horas, tiempo del centro de México.

El domingo 1 de noviembre se realizará la carrera del Gran Premio de México. La ceremonia de himno nacional está programada para las 13:44 horas y la carrera comenzará a las 14:00 horas, de acuerdo con el calendario oficial de Fórmula 1.

La carrera está programada a 71 vueltas en el Autódromo Hermanos Rodríguez, cuya longitud es de 4.304 kilómetros. El Gran Premio de México representa la ronda 19 del campeonato 2026 y se disputará entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre.

Con este operativo, las autoridades capitalinas buscan controlar los accesos, atender emergencias y facilitar la movilidad durante uno de los eventos deportivos que concentra mayor cantidad de aficionados en la Ciudad de México. Quienes acudan al AHR deberán considerar tanto las revisiones de seguridad como las posibles afectaciones viales en las inmediaciones del circuito.