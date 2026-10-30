La vida vuelve a ser color de rosa para el Sporting

El equipo del colombiano Luis Javier Díaz gana como visitante al Casa Pía en la jornada 10 de la Liga de Portugal

El Sporting de Luis Javier Suárez sumó su sexta victoria en la Primeira Liga de Portugal al vencer 2-0 al Casa Pía, en el primer partido de la jornada 10, que les mantiene a tiro de los líderes del fútbol portugués. No fue la mejor exhibición del equipo que dirige Rui Borges, que lució de nueva cuenta el uniforme especial rosa que ya habían lucido ante el Academico Viseu, aunque en esta ocasión si se llevaron los tres puntos.

Los tres puntos eran lo más importante para el equipo lisboeta. La derrota en la última jornada ponía en riesgo sus opciones en la Liga. No sumar significaba despedirse de este torneo sin llegar al mes de noviembre. Se consiguió el objetivo. Las formas quedan para otra ocasión.

Visitando al penúltimo de la Liga, el Sporting marcó apenas al minuto 13, en una jugada accidentada en la que el balón pasó de lado a lado del área, Iván Fresneda hizo un tiro que terminó siendo pase, porque le quedó a Pedro Lima, quien puso la parte interna de su botín para mandar el balón al fondo de las redes.

El Sporting generó más, pero tampoco es que Patrick Sequeira fuera figura. Conforme pasaron los minutos, ganaron confianza los locales y se animaron a buscar el empate que les diera oxígeno a ellos en la parte baja de la tabla, pero no lo consiguieron.

El segundo gol del Sporting llegó hasta los últimos instantes del partido. El Casa Pía, buscando el empate, mandó al portero a rematar un córner, pero rechazó la defensiva y a la contra, Gany Catamo marcó con el arco abierto.

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Tras 10 jornadas, el Sporting suma 21 puntos y solo una derrota, pero se mantiene en tercer lugar. Están a un punto del Benfica y seis del líder, el Porto, pero ambos equipos tienen pendiente su partido de la jornada 10 de la Primeira Liga.

El Casa Pía, por su parte, pelea cosas completamente distintas. Son penúltimos de la tabla, con siete unidades, y dejan ir la oportunidad de sumar ante uno de los grandes y romper así el empate en puntos que tienen con el Nacional y Rio Ave.