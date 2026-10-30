FMF aprueba fondo para la Liga de Expansión: ¿es el primer paso para recuperar el ascenso?

La Federación busca fortalecer las finanzas de los clubes y ayudarlos a cumplir los requisitos para competir en Primera División

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) aprobó la creación de un fondo de solidaridad para fortalecer a los clubes de la Liga de Expansión MX, una medida que abre nuevas interrogantes sobre el futuro del ascenso y descenso en el balompié azteca. A través de un comunicado publicado este viernes 30 de octubre de 2026, el organismo encabezado por el comisionado Mikel Arriola informó que el mecanismo busca mejorar las condiciones económicas, deportivas y administrativas de los equipos para que puedan aspirar a competir en categorías superiores.

El anuncio representa una nueva medida en la reorganización de la estructura del fútbol mexicano, debido a que los recursos estarán destinados a impulsar inversiones que permitan a los clubes cumplir con los requisitos establecidos para participar en la Liga MX. La Federación señaló que la creación del fondo forma parte de un proceso de mayor alcance para estabilizar las finanzas de la Liga de Expansión, incentivar la formación de futbolistas nacionales y fortalecer la competitividad entre las diferentes divisiones.

¿Para qué servirá el fondo de solidaridad de la Liga de Expansión MX?

De acuerdo con el comunicado oficial, el fondo de solidaridad tendrá como objetivo reducir las diferencias económicas entre las distintas categorías del fútbol mexicano. Los recursos buscarán apoyar proyectos relacionados con infraestructura deportiva, administración y desarrollo comercial, además de contribuir a mejorar las instalaciones utilizadas por los equipos y las condiciones que ofrecen a sus aficionados. La intención es que los clubes cuenten con estructuras financieras y operativas que les permitan sostener su crecimiento.

La formación de talento mexicano también será una de las prioridades de esta iniciativa, ya que la FMF pretende generar mayores oportunidades para el desarrollo de jugadores nacionales. El organismo explicó que los fondos de solidaridad son mecanismos utilizados internacionalmente para distribuir una parte de los ingresos de las categorías con mayor capacidad económica hacia aquellas que cuentan con menores recursos, con la finalidad de fortalecer el funcionamiento de las competiciones.

La FMF aprueba fondo de solidaridad para fortalecer a la Liga de Expansión. https://t.co/r3WvIchvKX — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) October 30, 2026

Por su parte, Mikel Arriola explicó que la aprobación del fondo representa el inicio de una política de apoyo a los formadores de talento, mediante recursos que podrán reinvertirse en el desarrollo de los clubes. El comisionado señaló que el objetivo es fortalecer su capacidad para avanzar dentro de la pirámide del fúbol mexicano, una estructura que comienza en el sector amateur y culmina en la Liga MX. Sin embargo, el comunicado no establece las condiciones específicas para acceder a estos recursos.

¿Regresa el ascenso y descenso a la Liga MX con el nuevo fondo?

Aunque la FMF contempla ayudar a los clubes a cumplir los requisitos para participar en Primera División, la aprobación del fondo no significa que el ascenso y descenso regresen oficialmente. El comunicado no anuncia modificaciones al sistema de competencia ni establece una fecha para recuperar la movilidad deportiva entre la Liga de Expansión y la Liga MX. Por ahora, la medida se concentra en fortalecer las condiciones financieras, administrativas y de infraestructura de los equipos.

Otro de los puntos pendientes es conocer cuánto dinero tendrá disponible el fondo y cómo se distribuirá entre los clubes de la Liga de Expansión. La federación no especificó el monto de los recursos, las fuentes de financiamiento, los criterios de asignación ni la fecha en la que comenzará a operar el mecanismo. Tampoco se informó si las aportaciones serán iguales para todos los participantes o dependerán de proyectos y necesidades particulares.

La aprobación del fondo representa un paso hacia el fortalecimiento económico de la Liga de Expansión, pero todavía no garantiza el regreso del ascenso deportivo a Primera División. Para que los clubes puedan competir por un lugar en la Liga MX será necesario conocer las futuras decisiones de la FMF sobre los requisitos de participación y el sistema de competencia. Mientras tanto, el organismo plantea mejorar las condiciones de los equipos y reducir las diferencias entre categorías como parte de su estrategia para desarrollar la pirámide del futbol mexicano.